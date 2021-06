Reprezentacja Turcji stanie przed niezwykle trudnym zadaniem w meczu otwarcia Euro, mierząc się z Włochami, które nie przegrały od 2018 roku. Selekcjoner Gwiazd Półksiężyca jest świadomy tego, że przed jego zespołem trudne zadanie. Niemniej wierzy, że jego drużynę stać na zwycięstwo.

Reprezentacja Turcji w meczu otwarcia Euro zmierzy się z Włochami

Gwiazdy Półksiężyca bez wątpienia nie będą w tym starciu faworytem

Selekcjonera najbliższych rywali Squadra Azzurra jest jednak dobrej myśli przed piątkową potyczką

Turcja nigdy w historii nie wygrała z Włochami

Reprezentacja Turcji ma zamiar zrobić wszystko, co w jej mocy, aby już po pierwszym spotkaniu morale zespołu nie spadło. W boju ze Squadra Azzurra na Stadio Olimpico będą obecni widzowie, którzy wypełnią trybuny w 25 procentach pojemności stadionu.

– Roberto Mancini doskonale zna turecką piłkę nożną, bo sam był w przeszłości trenerem Galatasaray. Ponadto ma do dyspozycji wielu świetnych zawodników – mówił Senol Gunes w trakcie konferencji prasowej przed starcie z czterokrotnymi mistrzami świata.

– Nie jesteśmy na pewno faworytami do wygrania grupy, ale bardzo zależy nam na tym, aby dostać się do fazy pucharowej turnieju. Nasza przygoda z wielką reprezentacyjną piłką zaczęła się tak naprawdę od 2002 roku, gdy znaleźliśmy się w półfinale turnieju. Oczywiste jest, że każdy chce wygrać Euro. Jesteśmy jednak świadomi tego, że będziemy się cały czas uczyć turnieju – mówił opiekun Turków.

– Znamy mocne strony Włochów, ale także ich słabości. Wiemy, jaka jest historia reprezentacji Włoch, która kwalifikowała się prawie na wszystkie wielkie turnieje. Czeka nas bez wątpienia niezwykle trudne starcie z zespołem świetnym nie tylko technicznie, ale także taktycznie i fizycznie. W każdym razie chcę zobaczyć w meczu jakość swoich zawodników – powiedział Gunes.

– Dobrze, że mamy w swoich szeregach piłkarzy, którzy występują na co dzień w Serie A. Wiedzą jednocześnie, jak wszystko funkcjonuje we Włoszech. To będzie spotkanie między dwoma silnymi zespołami i wierzę, że Turcja może wygrać – podsumował trener.

Mecz odbędzie się na Stadio Olimpico w Rzymie, a jego start zaplanowany jest na 21:00.

