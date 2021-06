Dzisiejsze spotkanie Euro 2020 Polska – Słowacja poprowadzi zespół sędziowski z Rumunii. Sędzią główny będzie tego spotkania będzie Ovidiu Hategan.

Sędzia Ovidiu Hategan poprowadzi mecz grupy E Euro 2020 Polska – Słowacja

Rumuńskiemu arbitrowi na liniach prowadzić będą jego rodacy

Hategan miał już okazję prowadzić jedno spotkanie z udziałem reprezentacji Polski

Polska – Słowacja. Jaki sędzia poprowadzi mecz?

40-letni Ovidiu Hategan jest już doświadczonym arbitrem. Euro 2020 jest dla niego drugim turniejem finałowym Mistrzostw Europy, podczas którego będzie miał okazję prowadzić spotkania. Był również arbitrem będzie innymi podczas Klubowych Mistrzostw Europy w 2019 roku i Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku. Na swoim koncie ma również prowadzenie meczów w wielu turniejach młodzieżowych.

W przeszłości Hategan miał już okazję prowadzić mecz z udziałem reprezentacji Polski. Miało to miejsce niemal dokładnie pięć lat temu, gdy Biało-Czerwoni w fazie grupowej Euro 2016 mierzyli się z Irlandią Północną. Reprezentacja Polski wygrała to spotkanie 1:0 po trafieniu Arkadiusza Milika. Do tej pory nie miał natomiast okazji prowadzić spotkania słowackiego zespołu.

Na liniach Hateganowi asystować będą jego rodacy Radu Ghinguleac i Sebastian Gheorghe. Sędzią technicznym będzie natomiast Istvan Kovacs, a arbitrem rezerwowym Vasile Florin Marinescu.

Sędzią głównym VAR wyznaczony został Włoch Marco Di Bello, a pomagać mu będą Jerome Brisard (Francja), Massimiliano Irrati (Włochy) i Filippoe Mario (Włoch).

Delegatem UEFA na ten mecz został Ormianin Artur Azaryan, natomiast obserwatorem sędziowskim z ramienia UEFA Francuz Pascal Garibian.

Poniedziałkowy mecz na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu rozpocznie się o godzinie 18:00. Sprawdź nasze typy na mecz Polska – Słowacja.

Czytaj również: Kacper Kozłowski może przejść do historii. Dwa rekordy na horyzoncie