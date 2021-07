Tuż po ostatnim gwizdku finałowego starcia ogłoszono zwycięzców nagród indywidualnych. Najlepszym młodym graczem turnieju wybrano 18-letniego Pedriego z Barcelony, który zakończył swoją przygodę z turniejem na etapie półfinału.

Reprezentacja Hiszpanii w dramatycznych okolicznościach odpadła w półfinale Euro 2020 z Włochami, ale dla Pedriego zakończony właśnie turniej na zawsze pozostanie wyjątkowy. Kilka minut po zakończeniu starcia finałowego UEFA ogłosiła, że to właśnie gracz Barcelony został najlepszym młodym zawodnikiem tegorocznych mistrzostw Europy.

W wieku zaledwie 18 lat Pedri był jednym z niewielu niewymiennych elementów w maszynie Luisa Enrique. Pomocnik rozpoczynał każde z sześciu spotkań La Roji w wyjściowym składzie, łącznie uzbierawszy 629 minut na murawie. W ich trakcie przebiegł ponad 76 kilometrów i osiągnął niesamowite 92,3% udanych podań do partnerów.

Wraz z Sergio Busquetsem i Koke 18-latek stworzył podstawowy tercet pomocników reprezentacji, która najbardziej ze wszystkich drużyn dominowała nad rywalami za pomocą posiadania futbolówki. Nawet w półfinałowym starciu z późniejszymi zdobywcami trofeum La Roja dyktowała tempo, w czym Pedri miał wymierny wkład.

To nie koniec wyczerpującego sezonu dla 18-letniej perełki

Pedri kampanię 2020/2021 zapamięta do końca życia. Przybył do Barcelony, gdzie początkowo miał być rozpatrywany jako zawodnik rezerwowy lub nawet kandydata do wypożyczenia. Ronald Koeman zdecydował się jednak nie tylko pozostawić go w drużynie, ale uczynić go etatowym członkiem wyjściowej jedenastki. Prezentując fantastyczną formę wygrał z Barceloną Puchar Króla, a następnie pojechał na mistrzostwa Europy. Tam nie tylko został najmłodszym występującym graczem w historii, ale też sięgnął po tytuł najlepszego młodego zawodnika turnieju. To jednak nie koniec wyczerpującej kampanii. Pedri już przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich, w których weźmie udział reprezentacja Hiszpanii prowadzona przez Luisa de la Fuente.