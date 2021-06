Reprezentacja Belgii zremisowała 1:1 z reprezentacją Grecji w rozegranym w czwartek towarzyskim spotkaniu. Dla zespołu Roberto Martineza to jeden z etapów przygotowań do Euro 2020.

Belgia nie pokazała wszystkiego

Czwartkowe spotkanie rozpoczęło się od groźnej sytuacji pod bramką gospodarzy. W trzeciej minucie celnie bramkę belgijskiego zespołu uderzał Georgios Masouras, ale na posterunku był Simon Mignolet. Z kolei reprezentacja Belgii powinna wyjść na prowadzenie w 14. minucie, ale Romelu Lukaku nie potrafił pokonać Odisseasa Vlachodimosa z czterech metrów.

Sześć minut później Grekom dał o sobie znać Thorgan Hazard, który świetnie wymienił w polu karnym piłkę z jednym ze swoich kolegów, a następnie pewnie umieścił ją w siatce. Jak się później okazało był to jedyny gol w pierwszej części spotkania.

W 66. minucie reprezentacja Grecji doprowadziła do wyrównania. Po dośrodkowaniu z prawej strony boiska do futbolówki dopadł Kyriakos Papadopoulos, ale piłka po jego strzale szczupakiem trafiła w słupek. Na szczęście dla gościa spadła pod nogi Georgiosa Tzavellasa, który dopełnił jedynie formalności. Wynik 1:1 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego.

Dla reprezentacji Belgii było to pierwsze kontrolne spotkanie przed Euro 2020. Ostatni sprawdzian drużynę Roberto Martineza czeka w najbliższą niedzielę, kiedy zmierzy się w Brukseli z reprezentacją Chorwacji.

Belgowie uważani są za jednego z kandydatów do walki o medale podczas zbliżających się Mistrzostw Europy. Udział w turnieju finałowym rozpoczną od meczu na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu, gdzie zmierzą się z Rosją. Spotkanie rozegrane zostanie 12 czerwca.

W kolejnych meczach reprezentacja Belgii rywalizować będzie z Danią (17 czerwca) i Finlandią (21 czerwca).