Reprezentacja Włoch zmierzy się w piątkowy wieczór w meczu 1/4 finału Euro 2020 z Belgią. Przed tym starciem na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej odpowiadał selekcjoner Squadra Azzurra. W trakcie spotkania z przedstawicielami mediów opiekun czterokrotnych mistrzów świata dał też do zrozumienia, że Francja i Belgia posiadają dwie najlepsze drużyny na świecie.

Reprezentacja Włoch powalczy w piątkowy wieczór o miejsce w gronie czterech najlepszych ekip w europejskim czempionacie. Na drodze Squadra Azzurra stanie zespół Czerwonych Diabłów, który w rankingu FIFA plasuje się na pierwszym miejsce.

Selekcjoner reprezentacji Włoch do potyczki z Belgami będzie miał do swojej dyspozycji wszystkich piłkarze. Do gry są gotowi także Giorgio Chiellini oraz Alessandro Florenzi, którzy ostatnio narzekali na kontuzje.

– Nie mam zbyt wielu wątpliwości. Jest kilka wyborów, ale mamy jasne pomysły. Ostateczne decyzje w kontekście składu podejmiemy jutro – rzekł Roberto Mancini na konferencji prasowej cytowanej przez Football Italia.

– Belgia przygotowuje się do ważnego meczu i to samo dotyczy nas. Przez ostatnie trzy lata byli najlepszą drużyną w rankingu FIFA – kontynuował opiekun Squadra Azzurra.

Pod znakiem zapytania stoją występy Kevina De Bruyne i Edena Hazarda. Selekcjoner reprezentacji Włoch ma nadzieję, że rywale będą mogli liczyć na tych dwóch zawodników. – Dla kibiców zawsze ważne jest, aby móc zobaczyć na boisku najlepszych piłkarzy. To czyni piłkę nożną wyjątkową dyscypliną sport – przekonywał Mancini.

– Zmierzymy się z najlepszym zespołem w Europie obok Francji. Być może to nawet najlepsza ekipa na świecie. Są na szczycie rankingu, ale postaramy się wygrać – uzupełnił Włoch.

– Szanujemy Belgów, ale jesteśmy też świadomi swoich umiejętności. Wiemy na co na stać i wiemy, że możemy wygrać – skwitował były trener Zenitu Sankt Petersburg.

Potyczka z udziałem reprezentacji Włoch i Belgii odbędzie się w Monachium na Allianz Arena. Start spotkania zaplanowany jest na 21:00.

