Kto zostanie królem strzelców Euro 2020? Aktualnie w klasyfikacji przewodzą Cristiano Ronaldo i Patrik Schick, którzy mają po pięć goli na swoim koncie, ale ich drużyny już odpadły z turnieju. Czy zawodnicy z trzema bramkami i perspektywą rozegrania dwóch spotkań mogą jeszcze im zagrozić?

Przed nami półfinały Euro 2020, na placu boju pozostały cztery zespoły

Harry Kane, Raheem Sterling i Kasper Dolberg mają po trzy bramki na swoim koncie

Bukmacherzy skłaniają się ku temu, że nikt nie dogoni prowadzącej dwójki, ale kursy, zwłaszcza na Anglików, są kuszące

Włochy – Hiszpania: najskuteczniejsi bez większych szans

Mecz Włochy – Hiszpania będzie pierwszym półfinałem i w nim trudno się spodziewać, aby któryś z piłkarzy nawiązał walkę o koronę króla strzelców Euro 2020. Najskuteczniejsi w reprezentacji Italii Ciro Immobile i Lorenzo Insigne mają po dwa trafienia. Identycznym dorobkiem w kadrze Luisa Enrique legitymują się: Alvaro Morata, Pablo Sarabia i Ferran Torres. Żadnemu z tej piątki nie daje się większych szans na dogonienie prowadzącej dwójki. “Faworytem” w tym gronie jest Immobile (kurs w STS wynosi 40,00).

Trudno sobie wyobrazić jakiś spektakularny hat trick któregoś z wymienionych piłkarzy na takim poziomie, ponieważ w meczach reprezentacyjnych tylko jeden z nich tego dokonał do tej pory. Mowa o Ferranie Torresie, który zdobył trzy gole w wygranym meczu z Niemcami przez Hiszpanię aż 6:0. Z kolei Immobile i Morata potrafili zdobyć po trzy gole w dwóch kolejnych spotkaniach (Morata dokonał takiej sztuki nawet dwukrotnie), ale rywale byli wówczas z innej półki niż w półfinale ME i ten potencjalny w finale.

Biorąc pod uwagę statystyki, historię meczów i potencjał rywali – wychodzi na to, że żaden z wymienionej piątki nie ma większych szans na tytuł króla strzelców Euro 2020.

Anglia – Dania: Harry Kane się rozkręca

Reprezentacja Anglii przed Euro 2020 była chwalona za niezwykły potencjał ofensywny, wspaniałych zawodników w drugiej linii i w ataku. Tymczasem podczas turnieju zaskoczyła zupełnie czymś innym. Anglicy w drodze do półfinału nie stracili ani jednego gola! To jest historyczny wyczyn, który do tej pory nie udał się żadnej innej drużynie. W walce o finał będzie im niezwykle trudno podtrzymać tę serię, ponieważ na ich drodze są bardzo ofensywnie usposobieni Duńczycy. Ja jednak o czym innym w tym tekście.

Anglia strzeliła do tej pory osiem goli, z których sześć podzielili między siebie Raheem Sterling i Harry Kane. Kapitan Trzech Lwów ze strzelaniem poczekał do fazy pucharowej i dopiero wtedy opalił fajerwerki. Najpierw dobił piękną główką Niemców, a potem zaaplikował dwa gole Ukraińcom. Sterling trafiał z Niemcami, Czechami i Chorwacją. Do Cristiano Ronaldo i Schicka tracą po dwa gole i obaj pokazują, nawet na tym turnieju, że mogą wyrównać, a nawet przebić osiągnięcie Portugalczyka i Czecha. Bukmacherzy wierzą naturalnie bardziej w Kane’a (kurs 4,5 w STS) niż piłkarza Manchesteru City (kurs 11,00 w STS).

Harry Kane miał już osiem serii, w których strzelał przynajmniej dwa gole w kolejnych dwóch meczach. Niektóre z nich trwały znacznie dłużej niż dwa spotkania, najdłuższa sześć. Poza tym kapitan reprezentacji Anglii wykonuje jako pierwszy rzuty karne w swojej drużynie. To zwiększa jego szanse na kolejne gole w turnieju.

Sterling nie może pochwalić się takimi seriami jak jego kolega z ataku, choć rozegrał w drużynie narodowej nieco więcej spotkań. Tylko trzy razy strzelał gole w dwóch kolejnych spotkaniach, w tym podczas trwającego Euro.

Trochę z boku tego zestawienia jest Kapser Dolberg. Napastnik reprezentacji Danii też ma trzy gole na swoim koncie, ale jego szansę na koronę bukmacherzy widzą podobnie do tych Immobile (kurs 35,00 w STS). Duńczyk dopiero na Euro 2020 po raz pierwszy w karierze strzelił gole w dwóch kolejnych spotkaniach. Co ciekawe, podobnie jak Kane przełamał się dopiero w fazie pucharowej, ale w odróżnieniu od Anglika rozegrał tylko trzy mecze. Nie pojawił się na boisku w przegranych starciach z Finlandią (0:1) i Belgią (1:2). W spotkaniu z Rosją zaliczył tylko 30 minut, ale znacznie więcej czasu dostał z Walią (70 minut) i Czechami (59).

Król strzelców Euro 2020 – faworyci i zasady

Jak już wspominałem na początku, Cristiano Ronaldo i Patrik Schick prowadzą w klasyfikacji strzelców Euro 2020 z pięcioma golami na koncie. Kursy na to, że to oni zostaną królami strzelców nie są wysokie, w obu przypadkach wynoszą 2,75.

Co w przypadku, gdy więcej niż jeden piłkarz będzie miał na koniec turnieju największą liczbę strzelonych bramek? Wówczas (na przykładzie STS, z którego oferty korzystałem przy tym artykule) zastosuje punkt 11.1 regulaminu. Poniżej prezentujemy treść tego punktu.

“11.1. Zdarzenie nierozstrzygnięte

W przypadku wydarzenia, które kończy się zwycięstwem ex-aequo więcej, niż jednego zwycięzcy, a przewidywano zwycięstwo tylko jednego zawodnika, stosuje się zasadę Zdarzenia nierozstrzygniętego.

Zdarzenie nierozstrzygnięte to wzajemnie powiązany wynik, w którym jeden lub więcej zawodników współdzielą końcową pozycję. Typowanie na zwycięzcę ex-aequo jest uważane za zakład w części zwycięski i w części przegrany. W przypadku wytypowania zakładu z rozstrzygnięciem ex-aequo pierwotny kurs danego typowania zostanie skorygowany według poniższego wzoru:

K=[(P-1)/(Il.ex)]+1

gdzie:

K – skorygowany kurs ex-equo,

P – pierwotnie typowany kurs,

Il.ex – ilość zwycięstw ex-equo.”

