Jak donosi Daily Mail, Marcelo Bielsa zamierza dać Mateuszowi Klichowi i Robinowi Kochowi dodatkowy tydzień wolnego w związku z nadchodzącym Euro 2020.

Euro 2020: Mateusz Klich i Robin Koch opuszczą dwa ostatnie mecze Leeds

Marcelo Bielsa podjął decyzję, aby pozwolić Mateuszowi Klichowi oraz Robinowi Kochowi skupić się na przygotowaniach do nadchodzących mistrzostw Europy. Podczas, gdy zespół Leeds United rozgrywać będzie spotkania z Southampton oraz West Bromem, dwaj zawodnicy znajdą się już na urlopie.

Mateusz Klich otrzymał w poniedziałek powołanie od Paulo Sousy i jest już pewien wyjazdu na nadchodzący turniej. Niemcy nie podali jeszcze listy zawodników, którzy wezmą udział na Euro, ale grający w Premier League Robin Koch liczy, że się na niej znajdzie.

– Koch dostał wcześniejszy urlop, niezależnie od powołania lub niepowołania do reprezentacji Niemiec. Nie wiem, czy otrzyma powołanie. Chodzi jednak o to, że ma mały problem z biodrem i nie chcemy, by zamieniło się to w coś poważniejszego – wytłumaczył Marcelo Bielsa tłumacząc swoją decyzję przed spotkaniem z Southampton. – Klich nie jest kontuzjowany. Osądy, których dokonuję w trakcie sezonu są indywidualne i skierowane na dobro graczy. W tym przypadku wcześniejszy urlop to najlepsza decyzja dla Polaka – powiedział o pomocniku Biało-czerwonych argentyński szkoleniowiec.

Mateusz Klich był w tym sezonie niezwykle istotny dla Leeds United. W barwach beniaminka zagrał w 35 spotkaniach w Premier League. Zanotował w nich cztery bramki i pięć asyst.

