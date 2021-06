Zbliżamy się do zakończenia pierwszej kolejki fazy grupowej Euro 2020. Póki co na czele klasyfikacji strzelców znajdują się Romelu Lukaku oraz Patrik Schick, ale swoje spotkania dopiero rozegrają takie tuzy, jak Cristiano Ronaldo, Thomas Mueller, Kylian Mbappe czy Antoine Griezmann.

Euro 2020 – walka o tytuł króla strzelców trwa

Walka o tytuł króla strzelców to zawsze kwestia prestiżu i nie inaczej wygląda to na Euro 2020. W mistrzostwach Starego Kontynentu nigdy nie brakowało wybitnych goleadorów. Przypomnijmy, że na ostatnich mistrzostwach Europy najlepszym strzelcem został Antoine Griezmann. Jego reprezentacja Francji przegrała w finale z Portugalią, ale sam napastnik zdobył aż sześć bramek. To o trzy więcej od kolejnych rywali w klasyfikacji.

Euro 2020 – klasyfikacja strzelców