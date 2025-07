Rodado kusi inne kluby. Co dalej z gwiazdą Wisły?

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Mariusz Jop o Angelu Rodado

Wisła Kraków w sezonie 2025/2026 podejmie kolejną próbę awansu do PKO BP Ekstraklasy. Dużo może w tym przypadku zależeć od skuteczności Angela Rodado – o ile napastnik pozostanie w klubie. Hiszpan był ostatnio łączony przez media z transferem do Widzewa Łódź oraz Łudogorca Razgrad. Tymczasem, po sparingu z Ruchem Chorzów, na temat zawodnika wypowiedział się trener Mariusz Jop w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

– Angel jest z nami, trenuje z nami, gra z nami, więc traktuję go jako zawodnika Wisły Kraków. Jeśli zostanie podjęta decyzja, że odejdzie, to będziemy musieli się w tej rzeczywistości odnaleźć. Nie muszę go natomiast w jakikolwiek sposób reklamować, bo on sam się reklamuje na boisku – powiedział trener Wisły.

– Przez wszystkie sezony, które jest w Krakowie potwierdzał to i potwierdza to również obecnie w okresie przygotowawczym. Jest super człowiekiem, który robi zawsze dużo dla zespołu. Zobaczymy, co przyniesienie życie, choć z perspektywy trenera oczywiście chciałbym, żeby z nami został – uzupełnił Jop.

Krakowianie rozpoczną zmagania w Betclic 1. Lidze od wyjazdowego starcia ze Stalą Mielec. Mecz zaplanowano na 20 lipca. Obie drużyny po raz ostatni rywalizowały ze sobą o ligowe punkty w lutym 2022 roku – wówczas górą byli mielczanie (1:0). Pierwsze spotkanie domowe Wisła rozegra 26 lipca o godz. 15:00, a rywalem będzie ŁKS Łódź.

