Kjaer i sztab medyczny uhonorowani Nagrodą Prezydenta UEFA 2021

Simon Kjaer w trakcie Euro 2020 dał się zapamiętać nie tylko z bardzo solidnej gry. Zawodnik udzielił w trakcie meczu Dania – Finlandia na Parken pierwszej pomocy Christianowi Eriksenowi, który miał atak serca. UEFA przyznała kapitanowi reprezentacji Danii i członkom sztabu medycznego, którzy brali udział w akcji ratunkowej zawodnika, nagrodę na niezwykłą postawę.

Simon Kjaer i członkowie sztabu medycznego zostali uhonorowani przez prezydenta UEFA

W trakcie Euro 2020 kapitan reprezentacji Danii wraz z medykami uratowali życie Christianowi Eriksenowi, który miał atak serca

Uznani w powszechnej opinii za bohaterów przedstawiciele służb medycznych i zawodnik Milanu otrzymali Nagrodę Prezydenta UEFA

Simon Kjaer wzorem do naśladowania

Simon Kjaer został wyróżniony za pomoc w uratowaniu życia 29-letniemu pomocnikowi Interu Mediolan. Eriksen pod koniec pierwszej połowy rywalizacji z Finami upadł na murawę nieatakowany przez nikogo, a przytomnością umysłu w całej sytuacji wyróżnił się defensor broniący na co dzień barw Milanu.

Prezydent UEFA Aleksander Ceferin przyznał nagrodę, która jest wręczana za wybitne osiągnięcia, profesjonalizm i wzorowe cechy osobiste, uznając Kjaera i sztab medyczny bohaterami Euro 2020.

– To dla mnie naprawdę wielki zaszczyt wręczać Nagrodę Prezydenta UEFA. W tym roku wykracza ona poza futbol. Ma służyć jako ważne i wieczne przypomnienie o tym, jak cenne jest życie – mówił sternik europejskiej centrali.

– Chciałbym jednocześnie przesłać najlepsze życzenia Christianowi Eriksenowi i jego rodzinie, życząc mu jednocześnie powrotu do pełni zdrowia – kontynuował Ceferin.

Christian Eriksen również przekazał wiadomość do osób, które miały swój w kład w uratowanie mu życia. – Chciałbym podziękować Mortenowi Skjoldagerowi, Mortenowi Boesenowi i pozostałym członkom sztabu medycznego, którzy pomogli 12 czerwca na stadionie Parken. Wykonaliście fantastyczną robotę, ratując mi życie. Przesyłam również ogromne podziękowania mojemu przyjacielowi Simowi Kjaerowi oraz moim kolegom z reprezentacji Danii za wsparcie zarówno 12 czerwca, jak i w późniejszym czasie. Chciałbym również podziękować kibicom, którzy wysłali wiadomości do mnie i moje rodziny, podtrzymując nas na duchu. To wiele dla mnie znaczyło – przekonywał 29-latek.

Laureaci Nagrody Prezydenta UEFA 2021

Sztab medyczny na miejscu:

Mogens Kreutzfeldt (naczelny lekarz)

Frederik Flensted (kierownik medyczny stadionu)

Anders Boesen (lekarz ratownictwa na boisku)

Peder Ersgaard (ratownik medyczny)

Oficerowie medyczni obiektu UEFA:

Jens Kleinefeld

Valentin Velikov

Przedstawiciele reprezentacji Danii:

Morten Skjoldager (członek sztabu medycznego reprezentacji Danii)

Morten Boesen (członek sztabu medycznego reprezentacji Danii)

Simon Kjaer (kapitan reprezentacji Danii)

