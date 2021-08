Christian Eriksen według informacji Corriere dello Sport miał przekazać kolegom z Interu Mediolan, że miał sporo szczęścia. Ponadto duński zawodnik zapowiedział, że wróci do gry za cztery lub pięć miesięcy.

Christian Eriksen w trakcie Euro 2020 miał ataku sercu. Dzięki szybkiej reakcji służb medycznych ostatecznie reprezentant Danii doszedł do siebie. Wygląda jednak na to, że piłkarz nie myśli o zakończeniu kariery.

Dziennik Corriere dello Sport przekonuje na swoich łamach, że zawodnik w trakcie spotkania z kolegami z zespołu, przekazał im ze łzami w oczach, że miał szczęście, dodając jednocześnie kilka zdań o powrocie do gry. Duńczyk miał powiedzieć, że będzie to możliwe za cztery lub miesięcy.

Służby medyczne uratował życie zawodnika jeszcze na boisku przed zabraniem go do szpitala. Kilka dni później 29-latek miał zabieg wszczepienia defibrylatora serca. Dopóki będzie je posiadał, to nie będzie mógł grać w Serie A. Jest to związane z surowymi przepisami na tej płaszczyźnie.

“Będziemy śledzić program rekonwalescencji Eriksena, który został określony przez duńskich lekarzy w Kopenhadze. Jednocześnie to oni będą koordynować leczenie piłkarza. Sztab medyczne Interu będzie jednocześnie na bieżąco informowany w sprawie” – napisał klub w oficjalnym oświadczeniu opublikowany na stronie internetowej mistrzów Włoch.

Eriksen po wizycie we Włoszech wróci teraz do Dani, gdzie spędzi krótkie wakacje.

