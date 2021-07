Simon Kjaer przyznał, że gra na Wembley, gdzie odbędą się trzy ostatnie mecze Euro 2020, była celem dla reprezentacji Danii. Jednocześnie stoper Milanu podkreślił, że ich ambicją jest awansować do wielkiego finału.

Reprezentacja Danii jest wielkim objawieniem Euro 2020

Simon Kjaer przyznał, że celem jego zespołu był awans do półfinału, ale Duńczycy nie zamierzają na tym poprzestać

Już w środę zmierzą się na Wembley z reprezentacja Anglii

Kjaer: chcieliśmy zagrać na Wembley

Reprezentacja Danii rozpoczęła Euro 2020 fatalnie. Nie dość, że przegrała z Finlandią (0:1), to ataku serca doznała gwiazda drużyny, Christian Eriksen. Później, jednak, sprawy potoczyły się dla Skandynawów znacznie lepiej. Przegrali jeszcze z Belgami, ale trzy kolejne, pewne zwycięstwa zapewniły im awans do najlepszej czwórki turnieju. Wspomniany Eriksen został uratowany i niewykluczone, że powróci jeszcze do zawodowej gry w piłkę nożną. W ćwierćfinale Duńczycy stoczyli zażartą walkę z Czechami, którą ostatecznie zakończyli z tarczą, zwyciężając 2:1.

Jednym z wyróżniających się zawodników reprezentacji jest bez wątpienia jej kapitan, Simon Kjaer. Ten w rozmowie z oficjalną stroną UEFA przyznał, że awans do półfinałów był celem jego drużyny.

– Naszym celem był awans na Wembley [gdzie rozegrane zostaną oba mecze półfinałowe i finał – przyp. PP]. Skłamałbym jednak, mówiąc, że zadowolimy się awansem do półfinałów. Teraz skupiamy się na regeneracji, bo mamy tylko cztery dni, by przygotować się na kolejny bardzo ważny mecz. Walczyliśmy zębami i pazurami. W ćwierćfinale mogliśmy zagrać lepiej, bo oddaliśmy trochę za dużo inicjatywy rywalom, ale na szczęście udało nam się wycofać i obronić wynik – powiedział zawodnik Milanu.

Duńczycy spróbują sprawić niespodziankę i pokonać grających u siebie Anglików już w najbliższą środę. Początek półfinałowego starcia zaplanowany jest na godzinę 21:00.

Anglia Dania 1.76 3.65 5.60 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 5. lipca 2021 08:44 .