GKS Katowice – Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W tym pojedynku Rafał Górak postara się przechytrzyć Marka Papszuna. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą sobotę, 19 lipca o godzinie 20:15.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

GKS Katowice – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

GKS Katowice zmierzy się u siebie z Rakowem Częstochowa w meczu 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny pokazały się z bardzo dobrej strony w poprzednim sezonie – będąca wówczas beniaminkiem ekipa Rafała Góraka zapewniła sobie spokojne utrzymanie, a drużyna Marka Papszuna została wicemistrzem Polski, ustępując tylko Lechowi Poznań.

Jaki wynik padnie w bezpośredniej potyczce tych zespołów w serii gier otwierającej nowy sezon? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Mimo że faworytem są goście, to nie wolno skreślać gospodarzy. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą sobotę, czyli 19 lipca. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:15.

Spodziewamy się otwartego widowiska i co za tym idzie, dużej liczby goli oraz wymiany ciosów. Uważamy, że to realny scenariusz. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

GKS Katowice – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy będą dostępni wszyscy piłkarze, co na pewno jest dobrą informacją dla szkoleniowca GKS-u Katowice, czyli Rafała Góraka. Natomiast w drużynie gości nieobecny jest Bogdan Racovitan, który niedawno zerwał więzadło krzyżowe w kolanie.

GKS Katowice – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

W poprzednich tygodniach oba kluby rozgrywały mecze przedsezonowe. Ostatnie dwa sparingi w wykonaniu GKS-u Katowice to porażka z czeską Sigmą Ołomuniec (1:2) oraz wygrana ze Stalą Rzeszów (0:3). Z kolei Raków Częstochowa zmierzył się z drużynami z Belgii, notując dwa remisy w meczach z Anderlechtem Bruksela (2:2) i Club Brugge (1:1).

GKS Katowice – Raków Częstochowa, historia

W ostatnich latach Raków Częstochowa kompletnie zdominował GKS Katowice, biorąc pod uwagę bezpośrednią rywalizację tych klubów. Mianowicie, poprzednie pięć meczów między tymi zespołami to aż cztery wygrane drużyny Medalików i tylko jedno zwycięstwo ekipy Trójkolorowych. Zatem we wspomnianym okresie nie byliśmy świadkami żadnego remisu.

GKS Katowice – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Za faworyta sobotniego spotkania uchodzą goście, którzy dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi około 4.30, typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to mniej więcej 1.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Zakładając konto w Betters z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz liczyć na pakiet powitalny dla nowych graczy.

Zwycięzca Strona Kursy GKS Katowice 4.30 Remis 3.90 Raków Częstochowa 1.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lipca 2025 18:50 .

GKS Katowice – Raków Częstochowa, przewidywane składy

GKS Katowice – Raków Częstochowa, sonda

GKS Katowice – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Starcie GKS Katowice – Raków Częstochowa będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. W tej stacji zawody skomentują Robert Skrzyński i Kamil Kosowski. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą sobotę, czyli 19 lipca. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:15.

