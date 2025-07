Real Madryt chce gwiazdę Man City. Na stole nawet 100 mln euro

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rodri przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt szykuje się do kolejnego spektakularnego wzmocnienia środka pola. Jak informuje „Mundo Deportivo”, na liście życzeń Florentino Pereza znalazł się Rodri. To obecny piłkarz Manchesteru City i zdobywca Złotej Piłki w 2024 roku. Hiszpan powrócił do pełnej dyspozycji po poważnej kontuzji kolana, a jego nazwisko znów elektryzuje transferowy rynek.

29-letni pomocnik od lat uchodzi za jednego z najlepszych zawodników na swojej pozycji. Jego rola w sukcesach The Citizens pod wodzą Pepa Guardioli jest nie do przecenienia. Rodri to nie tylko architekt gry z głębi pola, ale i lider zespołu. Dla Realu, który pożegnał się z Luką Modriciem, transfer klasowego środkowego pomocnika jest priorytetem.

Rodri doskonale zna realia La Liga, gdyż zanim trafił na Etihad Stadium, reprezentował barwy Villarrealu i Atletico Madryt. Teraz może wrócić na Półwysep Iberyjski, jednak w koszulce największego rywala swojego byłego klubu ze stolicy Hiszpanii.

Według doniesień, w Madrycie przygotowują ofertę w wysokości około 100 milionów euro, która miałaby przekonać Manchester City do sprzedaży lidera środka pola. Problem w tym, że The Citizens nie chcą słyszeć o rozstaniu z Hiszpanem. Co więcej, klub z Manchesteru planuje przedłużenie umowy z Rodrim. Nowy kontrakt miałby znacznie podnieść jego wynagrodzenie. Dodajmy, że 290latek jest związany z 4-krotnymi mistrzami Anglii do czerwca 2027 roku.