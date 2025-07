Cracovia rozbiła Lecha Poznań. Mistrz Polski bezradny [WIDEO]

Pawel Jaskolka / PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Lecha Poznań i Cracovii

Cracovia pokonuje mistrza Polski 4:1

Mistrzowie Polski nie zaczęli tego sezonu najlepiej, przegrywając mecz o Superpuchar Polski z Legią Warszawa 1:2. Lech Poznań z pewnością chciał zrehabilitować się po tej porażce w pierwszej kolejce Ekstraklasy. To jednak niestety dla kibiców Kolejorza się nie udało. Cracovia pewnie weszła w mecz, obejmując prowadzenie już w 2. minucie i nie oddała go do końca spotkania, pewnie pokonując ekipę Nielsa Frederiksena aż 4:1.

Pierwsza bramka dla Pasów przy Bułgarskiej padła za sprawą Filipa Stojilkovicia, który wykorzystał błąd w defensywie zawodników Lecha i po rozegraniu piłki z Ajdinem Hasiciem 25-latek trafił do bramki.

W 26. minucie po kolejnej stracie zespołu Frederiksena bramkę zdobył Hasić po podaniu od Stojilkovicia. Cracovia prowadziłą już 2:0.

Przed końcem pierwszej połowy gola z rzutu karnego zdobył Mikael Ishak, zmniejszając stratę do jednej bramki przewagi.

W 52. minucie po raz drugi w tym spotkaniu trafił Hasić. Drużyna, która została niedawno objęta przez Lukę Elsnera, ponownie objęła dwubramkowe prowadzenie 3:1. Z kolei na 4:1 w 60. minucie strzelił Martin Minchev. Asystę zanotował Amir Al-Ammari.