Lech Poznań wypożyczył pomocnika. Solidne wzmocnienie mistrza Polski

Lech Poznań dokonał kolejnego letniego wzmocnienia. Do zespołu Kolejorza na zasadzie wypożyczenia dołączył Timothy Ouma ze Slavii Praga.

Timothy Ouma dołączył do Lecha

Lech Poznań przed piątkowym meczem z Cracovią w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy poinformował, że Timothy Ouma został wypożyczony do końca sezonu z czeskiej Slavii Praga. To 21-letni defensywny pomocnik, który ma od razu wzmocnić środek pola. Co ciekawe, w umowie zawodnika nie ma zapisanej opcji wykupu.

Kenijczyk ma w swoim dorobku dwa występy w rodzimej reprezentacji. Jego pierwszym klubem w Europie był szwedzki Elfsborg. Natomiast w lutym tego roku przeniósł się do Slavii za dwa miliony euro. W drugiej części ubiegłego sezonu rozegrał dla czeskiego zespołu raptem jedno spotkanie. Teraz ma szansę odbudować się w zespole mistrza Polski.

– To defensywny pomocnik, który jest bardzo skuteczny w pojedynkach w obronie i agresywny w odbiorze piłki. Ale ma też umiejętności gry do przodu po przechwycie – tłumaczy dyrektor sportowy Tomasz Rząsa. W Poznaniu Timothy Ouma będzie występować w numerem 6 na koszulce.