Liverpool złoży ofertę za gwiazdę Realu. Warunkiem sprzedaż Diaza

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Rodrygo za Luisa Diaza, Liverpool rozważa wielki transfer

Letnie okno transferowe przyniosło już kilka ciekawych transferów, a nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie. Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach kolejne gwiazdy światowego formatu zmienią barwy. Jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników jest m.in. Luis Diaz. W wyścigu o transfer Kolumbijczyka biorą udział Bayern Monachium i FC Barcelona.

Co ciekawe Bild twierdzi, że Diaz i Bayern osiągnęli porozumienie ws. warunków kontraktu. Kwestia finalizacji transakcji zależy teraz od rozmów pomiędzy Bawarczykami a The Reds. Z informacji dziennika AS wynika, że jeśli skrzydłowy zostanie sprzedany, to Liverpool może ruszyć po gwiazdę Realu Madryt. Nie jest tajemnicą, że przyszłość Rodrygo wisi na włosku.

Real Madryt jest coraz bardziej przekonany do tego, aby pozbyć się Rodrygo w trwającym oknie transferowym. Królewscy oczekują za skrzydłowego aż 100 milionów euro, lecz niewykluczone, że w przypadku braku takich ofert zmniejszą oczekiwania do ok. 80 mln euro.

Liverpool od dawna przygląda się sytuacji 24-latka i jest wśród klubów, które są zainteresowane jego transferem. Hiszpańska prasa uważa jednak, że warunkiem złożenia oferty będzie sprzedaż Luisa Diaza. Inaczej nie ma szans na to, aby Brazylijczyk trafił na Anfield Road.

Mistrzowie Anglii są bardzo aktywni na rynku transferowym. Do tej pory wydali już ponad 200 milionów, pozyskując takich graczy jak Florian Wirtz, Jeremie Frimpong czy Milos Kerkez. Aktualnie prowadza negocjację ws. transferu Alexandra Isaka.