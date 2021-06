Reprezentacja Hiszpanii, która jest jednym z grupowych rywali reprezentacji Polski podczas Euro 2020, udział w turnieju rozpocznie w poniedziałkowy wieczór meczem ze Szwecją. Selekcjoner hiszpańskiego zespołu Luis Enrique podczas przedmeczowej konferencji prasowej przyznał, że w głowie jeszcze kilka znaków zapytania, jeżeli chodzi o wyjściowy skład na pierwsze spotkanie.

Reprezentacja Hiszpanii pierwsze spotkanie podczas Euro 2020 rozegra w poniedziałek 14 czerwca

Rywalem podopiecznych Luisa Enrique będzie reprezentacja Szwecji. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00

Selekcjoner hiszpańskiego zespołu podczas konferencji prasowej przyznał, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie podstawowej jedenastki na pierwszy mecz

Hiszpania rozpoczyna rywalizację w Euro 2020

Reprezentacja Hiszpanii jest zdecydowanym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca w grupie E. W ostatnim czasie w hiszpańskim obozie pojawiły się niepokoje dotyczące sytuacji zdrowotnej, ale podczas niedzielnej konferencji trener Luis Enrique uspokajał w tej kwestii.

– Mam w głowie mniej więcej ustaloną wyjściową jedenastkę, ale zawsze jest kilku zawodników, przy których pojawiają się pytania. Nie jednak nic, co sprawiłoby, że nie mógłbym spać. Jutro przed popołudniowym posiłkiem i rozmową taktyczną wszystko w mojej głowie będzie już ustalone – powiedział szkoleniowiec hiszpańskiego zespołu.

Dodał również, że jest bardzo zadowolony z pracy wykonanej przez drużynę podczas przygotowań do turnieju finałowego Euro 2020. – To prawda, że jestem zachwycony, jeśli piłkarze mówią, że naprawdę dobrze rozumieją, czego chcę. Ale jeszcze bardziej cieszyłbym się, gdyby jutro na boisku robili to, o co ich proszę – stwierdził.

Hiszpania – Szwecja: znaczenie pierwszego meczu

Jedno z pytań podczas przedmeczowej konferencji prasowej dotyczyły tego, jakie znaczenie ma pierwsze spotkanie w turnieju. – Jeśli poprosicie mnie, abym podpisał się pod scenariuszem, w którym jutro przegrywamy, ale wygrywamy dwa następne spotkania i awansujemy jako pierwsi w grupie to… nie miałbym z tym problemu. Ale prawda jest taka, że pierwszy mecz to jak mierzenie temperatury: “Czy wszystko z nami w porządku?”. Tak to właśnie wygląda – powiedział Luis Enrique.

– Pierwszy mecz może służyć do budowania pewności siebie, sprawdzenia, ile znaczą dla nas rozgrywki. A jeśli wygrasz w sposób, który pokazuje twoją jakość, to jest to świetny sposób na start – dodał szkoleniowiec hiszpańskiej kadry.

Poniedziałkowe spotkanie Hiszpania – Szwecja rozegrane zostanie na Estadio La Cartuja w Sewilli. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.

