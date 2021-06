Grupa F wejdzie do gry na Euro 2020 jako ostatnia, ale to właśnie ona uznawana jest za “grupę śmierci”. Trudno, by było inaczej, skoro znajdują się w niej obecni mistrzowie świata i Europy, a także reprezentacja Niemiec.

Euro 2020 – grupa F “grupą śmierci”

We wtorek zakończą się zmagania pierwszej kolejki fazy grupowej. Nie oznacza to jednak, że czeka nas niewiele emocji. To właśnie wtedy do boju ruszą trzy reprezentacje, które uznawane są za kandydatów do triumfu w całym turnieju.

O godzinie 18:00 aktualni mistrzowie Europy zmierzą się na wyjeździe z reprezentacją Węgier. Nasi sąsiedzi są w grupie F traktowani jak kopciuszkowie, ale nie może być inaczej. Na korzyść podopiecznych Marco Rossiego przemawia jedynie atut własnego boiska. We wtorek zmierzą się na Puskas Arenie w Budapeszcie z Portugalczykami.

Kadra aktualnych mistrzów Europy wydaje się jeszcze mocniejsza niż pięć lat temu. Cristiano Ronaldo wspierany będzie przez Joao Felixa, Bernardo Silvę, a przede wszystkim przez Bruno Fernandesa. Ponadto o spokój w defensywie zadba Ruben Dias wspierany przez jednego z weteranów: Pepe lub Jose Fonte.

Drugie z wtorkowych spotkań grupy F zapowiada się jeszcze bardziej interesująco. W nim na Allianz Arenie w Monachium zmierzą się aktualni mistrzowie świata, Francuzi, z Niemcami. Mimo, że Die Mannschaft zawsze jest niebezpieczna i grać będzie u siebie, a gracze pokroju Thomasa Muellera mają za sobą znakomity sezon, to Les Bleus są faworytem spotkania. Podopieczni Didiera Deschampsa dysponują jakością, jaką mogliby obdarzyć kilka innych reprezentacji. Obecni wicemistrzowie Starego Kontynentu i mistrzowie globu są przez to głównym kandydatem do ostatecznego triumfu w rozgrywkach. Niezależnie od wyniku, to właśnie ich pojedynek z Niemcami typowany był na najciekawszy w pierwszej kolejce fazy grupowej Euro 2020.

Zapowiedzi i typy na mecze:

