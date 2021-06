Kevin de Bruyne jest gotowy do gry i ma szansę na występ w meczu z Danią, o czym poinformował selekcjoner reprezentacji Belgii Roberto Martinez na konferencji prasowej przed spotkaniem drugiej kolejki fazy grupowej Euro 2020. Lider belgijskiej kadry z powodu kontuzji nie zagrał w meczu z Rosją (3:0).

Kevin de Bruyne wraca do zdrowia po kontuzji w finale Ligi Mistrzów

Belgijski pomocnik nie zagrał z Rosją

Podczas meczu Dania – Belgia Roberto Martinez będzie mógł skorzystać z usług De Bruyne

Dania – Belgia: Kevin de Bruyne zagra w pierwszym składzie?

– Kevin jest zdrowy i ma zielone światło do powrotu na boisko, do sytuacji meczowej. Teraz jeszcze jest pytanie, jak długo Kevin będzie mógł grać w danym meczu i jak możemy wykorzystać dwa mecze w fazie grupowej, które nam pozostały, aby pozwolić wrócić mu do pełnej dyspozycji. Jestem bardzo zadowolony z postępu, jaki wykonuje każdego dnia, codziennie widać wielką różnicę – powiedział Roberto Martinez.

– W podobnej sytuacji jest Axel Witsel. W nieco innej Eden Hazard, który grał w spotkaniu towarzyskim z Chorwacją i pojawił się na boisku w meczu z Rosją. Chcemy, aby każdy z piłkarzy był gotowy na 90 minut gry w kolejnych meczach – dodał Martinez.

Mecz Dania – Belgia będzie bardzo ważny dla gospodarzy, którzy po pierwszej kolejce pozostają bez punktów na swoim koncie. Dania przegrała niespodziewanie z Finlandią 0:1. Jeśli Duńczycy nie zdobędą żadnego punktu, znajdą się w bardzo trudnej sytuacji. Belgowie po wygranej nad Rosją 3:0, są w komfortowej sytuacji. Spotkanie na Parken w Kopenhadze będzie miało też bardzo ważny wątek emocjonalny. Kibice i piłkarze zapowiedzieli, że w 10. minucie zgotują wielki aplauz dla Christiana Eriksena, który przebywa w szpitalu po ataku serca, którego doznał podczas sobotniego meczu.

Kevin de Bruyne jeżeli wróci na boisko w czwartkowym meczu, będzie to jego pierwsze spotkanie od finału Ligi Mistrzów, w którym nabawił się kontuzji (złamany nos i oczodół) po starciu z Antonio Rudigerem. Manchester City przegrał z Chelsea 0:1. De Bruyne opuścił boisko w 60. minucie przy stanie 0:1.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin