Reprezentacja Francji zakończyła swój udział w Mistrzostwach Europy w 1/8 finału. Aktualni mistrzowie świata ulegli po serii rzutów karnych Szwajcarii. Tymczasem środki masowego przekazu skupiły swoją uwagę na urazie Kingsleya Comana, który mimo wszystko wykazywał niezwykłą siłę woli, aby kontynuować grę.

Reprezentacja Francji zakończyła swój udział na Euro 2020

W trakcie starcia Trójkolorowych z Helwetami w dogrywce kontuzji doznał Kingsley Coman

Skrzydłowy Bayernu Monachium mimo urazu nie chciał opuścić placu gry

Didier Deschamp zabrał głos w sprawie uporu Comana

Reprezentacja Francji w normalnym czasie gry i po dogrywce remisowała z Helwetami 3:3. Z kolei decydującego rzutu karnego nie wykorzystał Kylian Mbappe. Tym samym ekipa Vladimira Petkovicia wygrała konkurs jedenastek 5:4.

Nerwowość, napięcie i gorączka, to słowa, które są przytaczane w kontekście zakończenia Euro przez Trójkolorowych. Francja na stadionie w Bukareszcie, chociaż zdobyła trzy bramki, to nie zaliczyła najlepszego występu na Euro.

Już pierwsza połowa pokazała wyraźnie, że ustawieniu 3-4-3 nie było dobrym wyborem Didiera Deschampsa. Dopiero po przejściu na 4-3-1-2 gra Trójkolorowych mogła się podobać. Sygnał do odrabiania strat dał Karim Benzema, który ostatecznie zakończył spotkanie w dwoma trafieniami.

W dogrywce inny fakt przykuł jednak uwagę postronnych obserwatorów. Kingsley Coman trzymał się za udo po jednym ze strzałów, po którym piłka trafiła tylko w boczną siatkę. Zawodnik Bayernu Monachium doznał kontuzji. Lekarz reprezentacji Francji błyskawicznie starał się mu pomóc. W tym samym czasie Marcus Thuram otrzymał sygnał, że ma zacząć się rozgrzewać.

Coman mimo urazu nie chciał opuścić boiska. Marcus Thuram trzykrotnie był przygotowywany do zmiany i za każdym razem była ona odkładana. Ostatecznie w 111. minucie skrzydłowy Bawarczyków ustąpił. Na konferencji prasowej do całej sytuacji odniósł się opiekun francuskiej ekipy.

– Zawodnik miał kłopoty mięśniowe w udzie. Mimo wszystko chciał kontynuować grę. Wiedząc, że będzie to trudne. W każdym razie w takich sytuacjach nie wystarczy tylko chcieć, ale trzeba być w stanie kontynuować. Niestety, mimo że miał ogromną siłę woli, to po dwóch minutach zdał sobie sprawę, że to niemożliwe – wyjaśnił Ddier Deschamps.

