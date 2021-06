Reprezentacja Chorwacji znów rozczarowała. Wicemistrz świata z 2018 roku tylko zremisował 1:1 z Czechami. Po rozegraniu dwóch meczów na Euro 2020, ma tylko punkt na swoim koncie. Nasi sąsiedzi mają cztery zdobyte oczka i są liderem tabeli w grupie D.

Chorwacja zaprezentowała się poniżej oczekiwań w pojedynku z Anglią. W rezultacie przegrała 0:1. Do piątkowego starcia z punktami przystępowali natomiast Czesi. Nasi sąsiedzi niespodziewanie pokonali 2:0 Szkocję, ale nie chcieli na tym poprzestać.

Zasłużone prowadzenie

Czesi od początku meczu na Hampden Park byli aktywni. Wymieniali więcej podań od rywala oraz utrzymywali się częściej przy piłce. Do przerwy oddali sześć strzałów, ale tylko jeden był celny. To wystarczyło do objęcia prowadzenia w 37. minucie. Kilka chwil wcześniej Patrik Schick został uderzony łokciem w twarz przez Dejana Lovrena. Sytuacja ta miała miejsce w polu karnym, więc Carlos del Cerro Grande podyktował rzut karny. Decyzję tę podjął po podejściu do monitora VAR. Odpowiedzialność na siebie wziął sam poszkodowany, który przymierzył pewnie w lewy róg bramki. Do przerwy nasi sąsiedzi zasłużenie wygrywali 1:0.

Błyskawiczna reakcja

Zlatko Dalic w przerwie postanowił dokonać podwójnej roszady personalnej. Boisko opuścili Ante Rebic i Josip Brekalo. Ich miejsce zajęli Bruno Petkovic oraz Luka Ivanusec. Korekty te spowodowały, że Ivan Perisic przeniósł się na lewą stronę boiska. Właśnie po szarży na tym obszarze boiska, doprowadził do remisu. 32-latek zszedł do środka i oddał świetny strzał w okolice prawego słupka.

Wydawało się, że Chorwacja po piorunującym początku wreszcie rozpoczęła na dobre udział w Euro 2020. Drużyna z Półwyspu Bałkańskiego miała dobre momenty, ale nie potrafiła narzucić swoich warunków gry na dłużej. Czesi prezentowali się podobnie, jak przed przerwą. Wciąż imponowali zaangażowaniem. Byli także niewystarczająco precyzyjni w kluczowych sytuacjach. Finalnie nie zobaczyliśmy już gola i końcowy wynik tej potyczki to 1:1.

Jeszcze dziś rozegrany zostanie kolejny pojedynek w grupie D. Anglia zmierzy się ze Szkocją. Tutaj możecie przeczytać zapowiedź tej konfrontacji.