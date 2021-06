Mecz Belgia – Portugalia w niedzielę 27 czerwca o godzinie 21:00 rozegrany zostanie w ramach 1/8 finału Euro 2020. Znamy już wyjściowe składy na mecz. Spotkanie będzie pojedynkiem dwóch drużyn zaliczanych do grona faworytów do końcowego triumfu. Podajemy podstawowe jedenastki, w jakich obie drużyny zaczną rywalizację na Estadio La Cartuja w Sewilli.

Mecz Belgia – Portugalia to drugie niedzielne spotkanie 1/8 finału Euro 2020

Zwycięzca tego pojedynku zagra w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Włochami

Bukmacherzy nieznacznie większe szanse na awans dają Belgom

Belgia – Portugalia: składy

Belgia: Courtois – Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen – Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard – De Bruyne, E. Hazard – Lukaku

Portugalia: Rui Patricio – Dalot, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro – Moutinho, Palhinha, Renato Sanches – Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

Reprezentacja Belgii w fazie grupowej odniosła komplet trzech zwycięstw, ale dopiero w 1/8 finału zmierzy się z bardziej wymagającym przeciwnikiem. Portugalia, która broni w tym turnieju zdobytego pięć lat temu trofeum, ma już za sobą pojedynki z takimi zespołami jak Niemcy i Francja.

Belgia – Portugalia: kto wygra?

Bukmacherzy, patrząc na kursy oferowane przez nich na to spotkanie, nieco większe szanse na awans do ćwierćfinału dają reprezentacji Belgii. Portugalczycy mają jednak po swojej stronie niesamowitego Cristiano Ronaldo, który w pierwszych trzech występach na turnieju pokazał, że jest w świetnej formie. Belgowie zdają sobie sprawę, że właśnie zatrzymanie kapitana rywali będzie kluczem do sukcesu w tym spotkaniu.

Już teraz wiemy, że w ćwierćfinale czeka nas kolejny hit, bowiem zwycięzca tego pojedynku zmierzy się z Włochami, które w sobotę po dogrywce pokonali Austriaków.

Belgia – Portugalia: transmisja online i w telewizji

Wszystkie mecze mistrzostw Europy w piłce nożnej 2021 można oglądać w TVP, TVP Sport i na stronie internetowej sport.tvp.pl. Z meczu Belgia – Portugalia: transmisja online i w telewizji rozpocznie się o godzinie 21:00.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin