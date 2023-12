MAGO/DFB Poolfoto-Thomas Boecker Na zdjęciu: Trofeum za zdobycie mistrzostwa Europy

W sobotę o godzinie 18:00 odbędzie się losowanie grup przyszłorocznych Mistrzostw Europy

Drużyny podzielona na cztery koszyki zostaną rozlosowane do sześciu grup

Euro 2024 odbędzie się w dniach 14 czerwca – 14 lipca 2024 roku

Poznamy grupy Mistrzostw Europy

W listopadzie zakończyła się zasadnicza część eliminacji do Euro 2024. Grupowa rywalizacja wyłoniła 20 finalistów, bowiem z każdej grupy bezpośredni awans zagwarantowany miały dwie najlepsze drużyny. Pewni gry w turnieju finałowym bez eliminacji byli jego gospodarze – Niemcy. Łącznie w najbliższych finałach Mistrzostw Europy wystąpią 24 reprezentacje. Ostatnie trzy wolne miejsca zajmą drużyny, które o przepustkę walczyć będą w barażach. Wśród nich jest reprezentacja Polski, która w sobotę również poza swoich potencjalnych rywali na Euro 2024.

Uroczysta ceremonia losowania odbędzie się w Elbphilharmonii w Hamburgu.

Losowanie Euro 2024 – koszyki

Podczas losowania Euro 2024 drużyny będą losowane do sześciu grup z czterech koszyków. Drużyny zostały przydzielone do nich na podstawie miejsc i wyników uzyskanych w eliminacjach. Zagwarantowane miejsce w pierwszym koszyku miała reprezentacja Niemiec, która automatycznie została przydzielona do grupy A.

W czwartym koszyku znalazło się również miejsce dla zwycięzców poszczególnych ścieżek w barażach. Te rozegrane zostaną dopiero w marcu przyszłego roku, ale uczestniczące w nich drużyny swoich potencjalnych rywali w turnieju finałowym poznają już teraz.

Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Koszyk 4 Niemcy Rumunia Chorwacja Szwajcaria Portugalia Węgry Szkocja Włochy Francja Turcja Słowenia Serbia Hiszpania Dania Słowacja baraże – ścieżka A Belgia Albania Czechy baraże – ścieżka B Anglia Austria Holandia baraże – ścieżka C

O której losowanie Euro 2024?

Losowanie Euro 2024 odbędzie się w sobotę (2 listopada). Ceremonia rozpocznie się punktualnie o godzinie 18:00.