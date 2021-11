🔝 Valery Karpin is the best #RPL Manager of the Month for the second time in a row! 👏



🗳 Voting:



✔️ RPL's experts – Sergey Matveev

✔️ MATCH PREMIER's experts – Valery Karpin

✔️ Fans – Valery Karpin#ManagerOfTheMonth #Karpin pic.twitter.com/WKN9xYkieN