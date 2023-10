IMAGO/ ŁUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny (reprezentacja Polski)

Reprezentacja Polski ma za sobą mecz z Wyspami Owczymi. Teraz czeka ją starcie z Mołdawią

Na konferencji prasowej przed meczem Polska – Mołdawia pojawili się Wojciech Szczęsny i Michał Probierz

Jako pierwszy na pytania dziennikarzy odpowiadał bramkarz Juventusu

Polska – Mołdawia. Szczęsny: Mołdawia? Wstyd

Reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza do tej pory rozegrała tylko jeden mecz. Biało-Czerwoni w czwartek zmierzyli się z Wyspami Owczymi i w debiucie nowego selekcjonera wygrali 2:0. Teraz naszą kadrę czeka starcie z trudniejszym rywalem. Już w niedzielę na PGE Stadionie Narodowym dojdzie do starcia z Mołdawią, która w Kiszyniowie pokusiła się o sensację i pokonała (wtedy jeszcze) podopiecznych Fernando Santosa 3:2.

Jako pierwszy na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej odpowiadał Wojciech Szczęsny:

– Podróż po meczu z Wyspami Owczymi ciężka nie była. Natomiast przed meczem z Mołdawią jest chęć rewanżu za to, co wyrabialiśmy w Kiszyniowie. Chcemy zdobyć trzy punkty, tak bardzo potrzebne w kontekście walki o awans na Mistrzostwa Europy.

Szczęsny został zapytany o pierwsze skojarzenie ze słowem Mołdawia? Jego odpowiedź była niezwykle krótka, ale wyjątkowo mocna: “wstyd”.

Golkiper Juventusu odniósł się także do swojej wypowiedzi po meczu z Albanią. Wtedy 33-latek “nie widział nadziei dla kadry”:

– Nie ma co za bardzo przywiązywać uwagi do wypowiedzi tuż po spotkaniu, bo można powiedzieć głupie rzeczy. Mamy dwa mecze, które powinniśmy i jesteśmy w stanie wygrać. Nie trzeba za analizować tej sytuacji, trzeba wyjść i wygrać.

Bramkarz skomentował także postawę debiutantów:

– Ważne jest to, by nowi zawodnicy dobrze wprowadzili się do reprezentacji, zyskali trochę pewności siebie i byli w stanie pokazywać swój potencjał na boisku. My, starci, musimy im w tym pomóc, dawać im przykład, rady. Uważam, że wszyscy z debiutantów mają szansę na to, by na długo w tej kadrze zagościć. Jestem bardzo chętny im pomagać, jeżeli tylko tego będą chcieli.