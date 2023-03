Pressfocus Na zdjęciu: Jaroslav Silhavy

Czechy to najbliższy przeciwnik Polaków

Reprezentacje te są faworytami do awansu na Euro 2024

O meczu Czechy kontra Polska wypowiedział się selekcjoner rywali

Kto faworytem polskiej grupy? Selekcjoner Czechów komentuje

Reprezentacja Polski w piątek zacznie walkę o awans do Euro 2024. Już na starcie czeka na nią najtrudniejszy grupowy rywal, czyli kadra Czech. Selekcjoner naszych rywali przerzuca presję na podopiecznych Fernando Santosa.

– Jest to pierwszy mecz tych drużyn w kwalifikacjach i wszyscy się z tego cieszymy. Z tych dwóch drużyn to Polska jest najmocniejsza w tej grupie. My będziemy starali się to utrudnić – mówi Jaroslav Silhavy w rozmowie dla Polsatu Sport.

– Tak to się ułożyło, że ten pierwszy mecz jest najważniejszy i zagramy go u siebie w Pradze. Wiemy, że będzie pełny stadion. Jestem przekonamy, że to będzie dobry futbol – uważa selekcjoner reprezentacji Czech.

