Reprezentacja Polski wierzy, że wyjdzie zwycięsko z piątkowego meczu z Czechami. Walkę o komplet punktów w meczu el. do Euro 2024 zapowiedział Bartłomiej Wdowik.

IMAGO/PIOTR KUCZA/FOTOPYK Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Mecz Polska – Czechy zaplanowano na 17 listopada w Warszawie

Reprezentanci Polski wierzą w dopisanie trzech punktów do swojego dorobku punktowego w eliminacjach do Euro 2024

Przed meczem z naszymi sąsiadami głos zabrał Bartłomiej Wdowik

Wdowik: tego właśnie jako piłkarz chciałbym doświadczyć

Reprezentacja Polski szykuje się do zaplanowanego na 17 listopada meczu z Czechami w eliminacjach do Euro 2024. Biało-czerwoni muszą wygrać, aby marzyć o bezpośrednim awansie, chociaż i to nie gwarantuje sukcesu. Kadrowicze mają jednak w sobie wiarę w zwycięstwo z naszym sąsiadem.

– Dopóki jednak piłka w grze, nie tracimy wiary. Przed nami mecz z Czechami i będziemy robić wszystko, żeby poprawić swoją sytuację i awansować – przekonuje Bartłomiej Wdowik, z którym rozmawiał Kamil Świrydowicz z serwisu Łączy Nas Piłka.

– Nie chce sobie nakładać jakieś presji, to będzie ogromne wyróżnienie i wielka przyjemność. Na większości meczów na PGE Narodowym jest komplet kibiców i kapitalna atmosfera. Tego właśnie jako piłkarz chciałbym doświadczyć – tak z kolei Wdowik skomentował potencjalny debiut w koszulce z orzełkiem na piersi.

