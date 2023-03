Reprezentacja Polski rozegrała już dwa spotkania w ramach eliminacji do EURO 2024. Biało-Czerwoni przegrali 1:3 z Czechami i wygrali 1:0 z Albanią. Kolejnym przeciwnikiem podopiecznych Fernando Santosa będzie Mołdawia.

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski po dwóch meczach kwalifikacji do ME ma na swoim koncie trzy punkty

Biało-Czerwoni niestety ulegli Czechom (1:3), ale za to poradzili sobie z Albańczykami (1:0)

Następnym rywalem drużyny Fernando Santosa będzie Mołdawia, z którą zagramy na wyjeździe

Kiedy gra reprezentacja? Kiedy mecz Mołdawia – Polska?

Kończy się pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski za kadencji nowego selekcjonera – Fernando Santosa. Portugalczyk może być umiarkowanie zadowolony, ponieważ Biało-Czerwoni zdobyli trzy na sześć możliwych punktów – porażka 1:3 z Czechami oraz zwycięstwo 1:0 nad Albanią.

Polacy kolejne spotkanie w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy rozegrają za niespełna trzy miesiące. Biało-Czerwoni we wtorek 20 czerwca o godzinie 20:45 zmierzą się z Mołdawią na wyjeździe. Co ciekawe, w tej przerwie reprezentacyjnej rozegramy tylko jeden mecz eliminacyjny.

Dlatego wszystko wskazuje na to, że podopieczni Fernando Santosa kilka dni wcześniej zmierzą się z kimś towarzysko. Na razie nie wiadomo jednak, kto mógłby być przeciwnikiem reprezentacji Polski.

Sytuacja w tabeli grupy E wygląda następująco – z czterema punktami przewodzą Czesi, drudzy z trzema oczkami są Polacy, trzeci Mołdawianie (2 punkty), a ostatni z zerowym dorobkiem Albańczycy.