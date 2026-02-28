Milik wróci do PKO Ekstraklasy?! Działacz mówi „chciałbym”

14:57, 28. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Arkadiusz Milik łączony jest od jakiegoś czasu z odejściem z Juventusu. Jedną z opcji będzie powrót do PKO Ekstraklasy i Górnika Zabrze. Łukasz Milik w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" mówi, że chciałby tego ruchu, gdy napastnik będzie zdrowy.

Arkadiusz Milik
DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik znów może zagrać w Górniku Zabrze

Arkadiusz Milik to bez dwóch zdań jeden z tych piłkarzy, którzy w czasie swojej kariery mieli ogromnego pecha. Przede wszystkim bowiem napastnik Juventusu Turyn oraz reprezentacji Polski wielokrotnie zmagać musiał się z wieloma urazami, które zazwyczaj wykluczały go na wiele tygodni, a nawet miesięcy z gry. Wystarczy przecież powiedzieć, że w czerwcu miną dwa lata od ostatniego meczu 32-latka.

Dla nikogo nie jest więc tajemnicą, że kariera Arkadiusza Milika znalazła się na sporym zakręcie, a być może trzeba nawet powiedzieć, że na najwyższym poziomie zmierza ku końcowi. Wiele mówiło się o odejściu z Juventusu zimą, ale choć Polak został w Piemoncie, to latem raczej na pewno opuści klub. Jedną z opcji jest powrót do PKO Ekstraklasy, a konkretnie do Górnika Zabrze. O tym, że taki ruch mógłby nastąpić i pod jakim warunkiem powiedział Łukasz Milik – prywatnie brat napastnika – a obecnie dyrektor sportowy Trójkolorowych.

Jak będzie zdrowy, chciałbym, żeby Arek Milik ponownie trafił do Zabrza – powiedział działacz Górnika Zabrze w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

Arkadiusz Milik w sumie dla Juventusu rozegrał 75 spotkań i zdobył w nich 17 goli oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski na 1,5 miliona euro, a jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Na koncie ma także 73-mecze w narodowych barwach.

