Zaskakujące słowa nt. Legii i Żewłakowa. „Różnie może być”

Legia Warszawa szuka nowego trenera, ale raczej nie będzie to wybór Michała Żewłakowa, którego pozycja w klubie słabnie i "różnie może być", o czym poinformował Piotr Wołosik w podcaście "Ofensywni" na kanale "Przeglądu Sportowego Onet"

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Michał Żewłakow nie ma mocnej pozycji w Legii

Legia Warszawa szuka nowego trenera. W tym sezonie Wojskowi mieli bowiem bardzo duże ambicje na walkę o mistrzostwo Polski, ale do tej pory wszystko wskazuje na to, że cel ten będzie trzeba przełożyć przynajmniej do przyszłej kampanii, bowiem aktualnie w tabeli PKO Ekstraklasy Wojskowi tracą do pierwszej lokaty aż 12 punktów, co na tym etapie sezonu jest wręcz kosmiczną liczbą, którą ciężko będzie odrobić.

Dlatego też coraz więcej mówi się o tym, że Wojskowi potrzebują głębokich zmian w klubie. Letnie transfery, które przeprowadzał duet Michał Żewłakow oraz Fredi Bobić należy uznać za ciekawe na papierze, ale w większości do tej pory niewiele wniosły one do gry i wyników przy Łazienkowskiej. Dlatego też nie jest wykluczone, że pozycja dyrektora sportowego Michała Żewłakowa, który wrócił do Legii po kilku latach przerwy, jest zagrożona.

Według informacji przekazanych przez Piotr Wołosika w podcaście „Ofensywni” na kanale „Przeglądu Sportowego Onet”, różnie może być właśnie z przyszłością Żewłakowa, bowiem jego pozycja nie jest aż taka mocno, jak mogłoby się wydawać. Najwięcej w kwestii transferowej oraz wyboru nowego szkoleniowca ma do powiedzenia Fredi Bobić, a były reprezentant Polski jest w jakimś sensie na bocznym torze.

