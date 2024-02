Zaskakująca decyzja w Cracovii, klub pożegnał dyrektora sportowego

fot. Imago / Krzysztof Cichomski / Newspix PL Na zdjęciu: Stefan Majewski

Kolejna poważna zmiana w Cracovii

Klub z Krakowa ogłosił, że żegna się z nim Stefan Majewski

68-latek pełnił w szeregach Pasów funkcję wiceprezesa i dyrektora sportowego

Stefan Majewski rozstaje się z Cracovią

Cracovia w tym sezonie jest zaangażowana w walkę o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Tymczasem w klubie dochodzi do zmian we władzach. Niedawno stery nad Cracovią jako prezes przejął Mateusz Dróżdż. Tymczasem we wtorek 6 lutego kolejna ważna informacja z krakowskiej ekipy ujrzała światło dzienne.

“Stefan Majewski przestaje piastować funkcję dyrektora sportowego oraz wiceprezesa zarządu MKS Cracovia SSA. Do czasu powołania następcy, jego odpowiedzialność w zakresie pionu sportowego przejmą Filip Trubalski oraz Mateusz Dróżdż, prezes klubu” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez biuro prasowej Pasów.

Majewski pracował w ekipie z Krakowa od października 2021 roku. Pełnił w tym czasie także rolę wiceprezesa Cracovii.