Zagłębie Lubin uda się w styczniu na zgrupowanie do Turcji

Podczas pobytu w Belek “Miedziowi” rozegrają 5 sparingów

Podopieczni Waldemara Fornalika zajmują 8. miejsce w Ekstraklasie

5 sparingów Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin wróci do treningów po przerwie zimowej 8 stycznia. Niespełna dwa tygodnie później zespół uda się do Turcji, aby przygotować się do drugiej części sezonu. Podczas zgrupowania w miejscowości Belek podopiecznych Waldemara Fornalika czeka aż 5 meczów kontrolnych.

Wśród drużyn, które zmierzą się z “Miedziowymi” są m.in. Dinamo Batumi, FC Koper czy Sigma Ołomuniec. Polski zespół spędzi za granicą dwa tygodnie. Obóz potrwa od 19 stycznia do 2 lutego. Zagłębie rozpocznie rundę wiosenną Ekstraklasy 10 lutego, a ich pierwszym rywalem będzie Lech Poznań.

Plan sparingów Zagłębie Lubin:

21 stycznia – FC Koper

24 stycznia – FK Krumovgrad

30 stycznia – SK Sigma Ołomuniec

1 lutego – LNZ Cherkasy

1 lutego – Dinamo Batumi

Zagłębie Lubin po pierwszej części sezonu zajmuje 8. miejsce w lidze. Na swoim koncie zgromadzili 25 punktów po 19. kolejkach. Do zajmującego 3. miejsce Lecha Poznań tracą 8 punktów.

