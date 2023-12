ŁKS Łódź w drugiej części sezonu będzie walczył o utrzymanie w Ekstraklasie. W osiągnięciu celu ma im pomóc były reprezentant Danii. Według informacji portalu "lodzkisport.pl" do beniaminka ma trafić Riza Durmisi.

Imago / Norbert Scanella Na zdjęciu: Riza Durmisi

Riza Durmisi znalazł się na celowniku ŁKSu Łódź

Były reprezentant Danii pozostaje bez klubu od lipca

W przeszłości grał w barwach Brondby, Lazio czy Betisu

Riza Durmisi zagra w ŁKSie Łódź?

ŁKS z pewnością nie tak wyobrażał sobie powrót do Ekstraklasy. Łódzki klub zaliczył koszmarną rundę jesienną. W 18-stu meczach zdobył zaledwie 10 punktów, przez co zajmuje ostatnie 18. miejsce w lidze. Beniaminkowi nie pomogła również zmiana trenera. Piotr Stokowiec zastąpił w październiku Kazimierza Moskala, lecz podczas swojej dotychczasowej kadencji wygrał tylko 1 mecz.

Przed drugą rundą rozgrywek ŁKS planuje wzmocnić kadrę, aby włączyć się do walki o utrzymanie w lidze. Według doniesień portalu “lodzkisport.pl” kontrakt z klubem podpisze Riza Durmisi. 29-latek to były reprezentant Danii, który ma bogate CV. W przeszłości był zawodnikiem Lazio, Betisu czy Brondby. Od lipca tego roku pozostaje bez klubu. Ostatnim zespołem, w którym występował, było CD Tenerife, do którego był wypożyczony z Lazio.

O samym transferze, ale bez podawania nazwiska informowała rzeczniczka prasowa ŁKS-u – Marta Olżewska.

Wszystkie prezenty już odpakowane? ⚽🎁⚽

To mamy jeszcze jeden! Pierwszym wzmocnieniem @LKS_Lodz będzie lewy obrońca. Jakieś pomysły…? 🤔😉 pic.twitter.com/zjJVUWSeAn — Marta Olżewska (@MartaOlzewska) December 27, 2023

– Wszystkie prezenty już odpakowane? To mamy jeszcze jeden! Pierwszym wzmocnieniem ŁKS-u będzie lewy obrońca. Jakieś pomysły? – napisała.

– Po Nowym Roku wszystko będzie już oficjalne, dlatego na razie możemy pobawić się w typowanie – dodała rzecznik prasowa łódzkiego klubu.