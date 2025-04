Zagłębie dalej od spadku z Ekstraklasy. Lubinianie mogą jeszcze namieszać

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Pieńko

Zagłębie vs Stal, kluczowy mecz dla obu drużyn

W rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy wciąż nie poznaliśmy żadnego spadkowicza. Z walki o utrzymanie ma szansę wypisać się Zagłębie Lubin, które ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Miedziowi potrzebują jednak jeszcze kilku oczek, aby zapewnić sobie ligowy byt.

Wkrótce swój pobyt w elicie może zakończyć natomiast Stal Mielec, której sytuacja jest aktualnie najtrudniejsza. To właśnie ta ekipa znajduje się na samym dnie ligowej tabeli. Wciąż można jednak uratować sytuację. Warunkiem koniecznym jest jednak wygra w najbliższej, 30. serii gier.

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości

Piłkarze Zagłębia punktują na poziomie topu tabeli Ekstraklasy. Sytuacja ta odnosi się jedynie to pięciu ostatnich spotkań, ale i tak jest miłą odmianą dla sympatyków klubu z Lubina, którzy przywykli do pasma rozczarowujących wyników. Tym lepiej smakował ostatni triumf z aktualnym mistrzem Polski Jagiellonią Białystok, którą udało się ograć 3:1.

Zobacz także: Ekstraklasa – tabela ligi polskiej

W analogicznym okresie Stal zamyka tabelę Ekstraklasy. Tu nie ma już różnicy, czy patrzymy na zestawienie za minione pięć spotkań, czy cały sezon 2024/2025. Mielczanie także pokonali Jagiellonię Białystok (2:1). Ich problem polega na tym, że miało to miejsce 7 lutego, czyli ponad dwa miesiące temu. Od tego czasu nie udało się ograć żadnego rywala.

Mecze drużyny Zagłębie Lubin Jagiellonia Białystok 1 Zagłębie Lubin 3 Zagłębie Lubin 2 Górnik Zabrze 1 Radomiak 0 Zagłębie Lubin 1 Zagłębie Lubin 0 Raków Częstochowa 2 Zagłębie Lubin 1 Korona Kielce 1 Mecze drużyny Stal Mielec Stal Mielec 0 Górnik Zabrze 0 Lechia Gdańsk 3 Stal Mielec 2 Stal Mielec 1 Cracovia 1 Motor Lublin 4 Stal Mielec 1 Stal Mielec 1 Śląsk Wrocław 4

Mielczanie bez sukcesu w Lubinie

Pierwsza w tym sezonie konfrontacja Zagłębia ze Stalą nie przyniosła nam triumfatora. Po zaciętym spotkaniu padł wynik 2:2. Mielczanie liczą, że tym razem uda im się ograć Miedziowych. Problem polega jednak na tym, że w żadnym z pięciu meczów bezpośrednich rozegranych w Lubinie, nie triumfował zespół gości.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Zagłębie Lubin – Stal Mielec: kontuzje i zawieszenia

Zagłębie Lubin – Stal Mielec: kontuzje i zawieszenia

Leszek Ojrzyński nie ma do dyspozycji pełnej kadry. Z kontuzjami zmagają się Grzybek i Kolanko. Ponadto niepewna jest sytuacja zdrowotna Kolana i Wdowiaka. Zwycięskiego składu wciąż szuka Ivan Djurdjevic. Wobec tego trudno w pełni przewidzieć kogo tym razem pośle on w bój. Do zdrowia wraca Ehmann, ale jest jeszcze za wcześnie na jego występ.

Kontuzje i zawieszenia Zagłębie Lubin Zawodnik Powrót Cyprian Popielec Uraz więzadła krzyżowego Niepewny Wojciech Szafranek Uraz więzadła krzyżowego Niepewny Mateusz Grzybek Złamana noga Początek maja 2025

Kontuzje i zawieszenia Stal Mielec Zawodnik Powrót Marco Ehmann Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Piotr Wlazło Żółta/czerwona kartka Po 1 meczu

Czy faworyt przedłuży passę zwycięstw?

Eksperci jako faworyta wskazali Zagłębie Lubin, które wygrywa mecz za meczem. Stąd współczynnik na sukces tej drużyny wynosi 1.90. Z kolei kurs na remis to 3.40. Wygrana Stali Mielec byłaby niespodzianką, ale jeżeli ktoś spodziewa się takiego scenariusza, to kurs wynosi 3.80.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie Zagłębie Lubin Stal Mielec 1.90 3.40 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 kwietnia 2025 15:40 .

Poniedziałkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Zagłębie Lubin - Stal Mielec będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa streamingowa CANAL+. Starcie zacznie się w poniedziałek 28 kwietnia o godzinie 19:00.

