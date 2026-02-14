Czwarty remis Rakowa, ósmy Zagłębia. Tabela wciąż ciasna

Raków Częstochowa i Zagłębie Lubin podzielili się punktami w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mimo kilku sytuacji bramkowych, wynik 0:0 nie satysfakcjonuje żadnej ze stron.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa

Bez bramek w Lubinie. Raków i Zagłębie z podziałem punktów

Raków Częstochowa i Zagłębie Lubin to ekipy, które przed startem sobotniej rywalizacji dzielił w tabeli zaledwie punkt. Miedziowi plasowali się na piątej pozycji, natomiast Czerwono-niebiescy zajmowali siódme miejsce, czekając na premierową wygraną pod dowództwem nowego szkoleniowca. Jednocześnie potyczka na arenie w Lubinie zapowiadała się interesująco, tym bardziej że zimą między klubami sporo się działo w kontekście niedoszłego transferu definitywnego z udziałem Leonardo Rochy.

Na pierwszą bramkową sytuację nie trzeba było długo czekać. Już w ósmej minucie na uderzenie z 11 metrów pozwolił sobie Sebastian Kowalczyk, wykorzystując błąd Michaela Ameyawa. Niemniej próba zawodnika Zagłębia była niecelna. Tymczasem w 19. minucie do głosu doszedł Jonatan Braut Brunes. Nowy zawodnik po zagraniu Stratosa Svaranasa starał się zaskoczyć bramkarza rywali uderzeniem głową. Jasmin Burić podołał jednak zadaniu.

Ekstraklasowi bramkarze dziś wciąż bezbłędni… Zobaczymy dziś gole na krajowych boiskach? 🤔



📺 Mecz Zagłębia z Rakowem trwa w CANAL+: https://t.co/ggj8f4SfRP pic.twitter.com/atgVjttV5Q — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 14, 2026

Kolejny raz golkiper Miedziowych został zmuszony do sporego wysiłku w 31. minucie. Tym razem Lamine Diaby-Fadiga szukał szczęścia, lecz Burić ponownie pokazał się z bardzo dobrej strony. Jednocześnie na przerwę obie ekipy musiały udać się z bezbramkowym remisem.

Po zmianie stron sytuacji strzeleckich było już znacznie mniej. Raków co prawda dążył do zdobycia bramki, ale nieskutecznie. Finalnie spotkanie zakończyło się podziałem punktów, z czego żadna z drużyn nie mogła być w pełni zadowolona. Częstochowianie zaliczyli czwarty, a Lubinianie ósmy remis w tej kampanii.

W następnej kolejce Zagłębie Lubin zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk, natomiast Raków Częstochowa podejmie Bruk-Bet Termalikę.

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa 0:0