Zagłębie Lubin potwierdza ważny ruch. To może mieć decydujący wpływ

Zagłębie Lubin właśnie oficjalnie poinformowało, że Leszek Ojrzyński przedłużył kontrakt z klubem o kolejny rok. Tym samym nowa umowa obowiązuje do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Leszek Ojrzyński

Zagłębie ogłosiło nowy kontrakt Leszka Ojrzyńskiego

Zagłębie Lubin w tym sezonie z całą pewnością jest jedną z największych rewelacji w całej PKO Ekstraklasie. Miedziowi dobrze radzili sobie już w rundzie jesiennej, ale prawdziwa eksplozja formy dotyczy rundy wiosennej. Aktualnie zajmują oni pierwsze miejsce w lidze i są jednym z poważniejszych kandydatów do walki o grę w eliminacjach europejskich pucharów. Spora w tym zasługa Leszka Ojrzyńskiego, który przychodził przecież jako strażak zastępując Marcina Włodarskiego po fatalnej kadencji.

Doświadczony szkoleniowiec, który przecież z niejednego pieca chleb jadł, przez wielu postrzegany był jako kolejny zły ruch Zagłębia. Tymczasem okazało się, że nie tylko dobrze punktuje, ale i mecze Lubinian są atrakcyjne i ciekawe dla kibiców. Dlatego też nie można było mieć wątpliwości, że kontrakt trenera powinien zostać przedłużony. I tak właśnie się stało. Zagłębie oficjalnie poinformowało, że Leszek Ojrzyński podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Do tej pory Leszek Ojrzyński prowadził zespół z Dolnego Śląska w 36 meczach; 16 z nich wygrał, 10 zremisował i tyle samo przegrał. Bilans bramkowy to 55 goli zdobytych i tylko 43 stracone. 53-latek z Ciechanowa ma szansę zanotować w Zagłębiu swój najlepszy okres w karierze pod względem średniej punktu na mecz. Obecnie wynosi ona 1,61 pkt./mecz.

