Zagłębie Lubin ogłosiło. Dwóch młodych graczy przedłużyło kontrakty

Zagłębie Lubin już oficjalnie poinformowało, że Cyprian Popielec oraz Jakub Kolan przedłużyli swoje kontrakty z klubem. To szczególnie ważne w przypadku tego pierwszego, który był ostatnio rozchwytywany.

Zagłębie przedłużyło kontrakty dwóch graczy

Zagłębie Lubin w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Można chyba nawet pokusić się o stwierdzenie, że Miedziowi są jedną z rewelacji PKO Ekstraklasy. Zespół pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego lokuje się bowiem na 5. miejscu po rondzie jesiennej, a to oznacza, że realnie może zawalczyć o zakwalifikowanie się do eliminacji europejskich pucharów w kolejnej kampanii. Byłoby to wielkim zaskoczeniem, gdyż przed startem rozgrywek stawiono ich raczej do gry o utrzymanie w elicie.

Niemniej wyniki oraz gra Miedziowych może się podobać, a do tego w tym zespole występuje sporo Polaków i to bardzo często młodych. W pewnym sensie więc Zagłębie wróciło do swojego DNA, a bardzo ważne w jego utrzymaniu jest zatrzymanie utalentowanych graczy. Dlatego też fanów tego zespołu może cieszyć, że klub już oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu Cypriana Popielca oraz Jakuba Kolana. Mowa o umowach odpowiednio do końca czerwca 2027 oraz 2029 roku.

Przede wszystkim jednak zatrzymanie Popielca może imponować, bowiem w ostatnim czasie bardzo chciał go u siebie Jagiellonia Białystok. Finalnie jednak to Lubinianie będą mogli korzystać z jego talentu. W tym sezonie 18-latek w pierwszym zespole rozegrał jeden mecz. Z kolei Jakub Kolan ma sześć spotkań i jedną asystę w rozgrywkach PKO Ekstraklasy.

