Zagłębie Lubin odmieniło losy meczu w Kielcach. Zabójcza końcówka [WIDEO]

19:54, 6. lutego 2026
Paweł Wątorski
Zagłębie Lubin pokonało na wyjeździe Koronę Kielce (2:1) w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze wypuścili z rąk prowadzenie w końcówce spotkania.

Korona Kielce - Zagłębie Lubin
PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce - Zagłębie Lubin

Domowa poraża Korony

Korona Kielce w poprzedni weekend sprawiła niespodziankę, wygrywając z Legią Warszawa (2:1) przy Łazienkowskiej. Bohaterem spotkania był Mariusz Stępiński, który wrócił do Ekstraklasy po blisko 10 latach. Od razu dał o sobie znać, strzelając dwa gole w barwach Żółto-Czerwonych. Jego występ pokazał, że może być solidnym wzmocnieniem Korony w drugiej części sezonu.

Z Zagłębiem Lubin zimą pożegnał się z Leonardo Rochą, który wrócił do Rakowa Częstochowa po okresie wypożyczenia. Trener Leszek Ojrzyński musi teraz znaleźć odpowiednie zastępstwo dla portugalskiego snajpera, który jesienią imponował formą, zdobywając osiem bramek w barwach Miedziowych.

W piątkowym spotkaniu rozgrywanym w Kielcach gospodarze od początku narzucili wysokie tempo. Już w 18. minucie po rzucie rożnym Korony piłka trafiła w ręce bramkarza Jasmina Buricia, który wypuścił futbolówkę. Wykorzystał to czujny Pau Resta, który w polu karnym dopadł do piłki i otworzył wynik spotkania dla gospodarzy.

W końcówce pierwszej odsłony goście domagali się rzutu karnego po tym, jak Jakub Sypek został powalony przez rywala, ale VAR nie dopatrzył się przewinienia. W 61. minucie Korona była blisko podwyższenia wyniku, ale uderzenie Antonina fenomenalnie obronił Burić.

Końcówka meczu należała jednak do Miedziowych. Najpierw bramkę zdobył Levente Szabo, a potem do własnej siatki trafił Marcel Pięczek i Zagłębie dowiozło zwycięstwo. Lubinianie w kolejny weekend zagrają z Rakowem, a Korona zmierzy się w Radomiu z Radomiakiem.

Korona Kielce – Zagłębie Lubin 1:2 (1:0)

1:0 Pau Resta 18′

1:1 Levente Szabo 84′

1:2 Marcel Pięczek 86′ (sam)

