fot. PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice - Górnik Zabrze

GKS Katowice zaskoczył Górnika na Arenie Katowice

GKS Katowice w niedzielny wieczór zaczynał nową erę w historii klubu, zaczynając rywalizację sportową na Arena Katowice. Już pierwsze spotkanie elektryzowało niezwykle, bo na drodze drużyny Rafała Góraka stanął Górnik Zabrze. Tym samym Śląski Klasyk z 30 marca 2025 roku na dobre zapisał się w annałach polskiej piłki. Ciekawostką jest też to, że akurat tego dnia swoje 52. urodziny obchodził szkoleniowiec GieKSy.

Przed startem niedzielnej batalii obie ekipy w ligowej tabeli dzieliła różnica siedmiu punktów. Górnik plasował się na siódmym miejscu z 40 oczkami. Dwie lokaty niżej zadomowili się katowiczanie, czekający na wygraną nad Górnikiem w oficjalnym spotkaniu od czerwca 2005 roku. GKS wygrał wówczas jednym golem (1:0). Z kolei potyczka z września minionego roku zakończyła się pewnym zwycięstwem 14-krotnego mistrza Polski (3:0).

Pierwsza połowa rywalizacji nie była pięknym widowiskiem. Szczególnie, mając na myśli pierwsze 30 minut gry. Aczkolwiek nie brakowało prób strzałów. Już w ósmej minucie Dawida Kudłę postanowił sprawdzić Lukas Podolski, korzystając zw swojej świetnej lewej nogi. Golkiper gospodarzy nie dał się jednak zaskoczyć przy próbie mistrza świata.

Oprawa zaprezentowana przez kibiców @GornikZabrzeSSA z wykorzystaniem machajek 🏟️ pic.twitter.com/bF8R8Ntsd2 — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) March 30, 2025

Beniaminek rozgrywek odpowiedział z kolei w 18. minucie. Wówczas Mateusz Kowalczyk starał się pokonać Filipa Majchrowicza, ale ten był na posterunku. Finalnie katowiczanie jednak dopięli swego i zdobyli bramkę w pierwszej połowie. Na strzał sprzed pola karnego pozwolił sobie Borja Galan w 38. minucie. Po drodze tor lotu piłki nieco zmienił Paweł Olkowski i piłka wylądowała w siatce, co dało prowadzenie GieKSie.

GieKSa prowadzi do przerwy w Śląskim Klasyku! 🔥 Borja Galán mocno dośrodkował, a piłkę po drodze do siatki dotknął jeszcze Paweł Olkowski!





Filip Szymczak zaliczył wejście smoka

Goście po zmianie stron ruszyli do odrabiania strat. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w 52. minucie po podaniu Podolskiego do wyrównania doprowadził Luka Zahović. Słoweniec strzałem w długi róg zmusił do kapitulacji Kudłę, zdobywając swoją siódmą bramkę w tej kampanii.

𝐋𝐔𝐊𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐃𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈 ➡️ 𝐋𝐔𝐊𝐀 𝐙𝐀𝐇𝐎𝐕𝐈𝐂 ➡️ 𝐓𝐎𝐑! ⚽💥



Górnik wyrównuje w Śląskim Klasyku! 💪





W ostatnich 20 minutach meczu goście wzięli się jeszcze bardziej do pracy, aby za wszelką cenę przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Nie mogło to dziwić, bo po potknięciach ekip z czołówki zabrzanie mieli szanse na to, aby wskoczyć na piąte miejsce w tabeli. Jednocześnie próby zdobycia bramki podjęli Yousuke Furukawa oraz Erik Janża, ale bez efektu.

Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, to w doliczonym czasie gry gola na wagę wygranej gospodarzy strzelił Filip Szymczak, dla którego to było premierowe trafienie od momentu, gdy zawodnik trafił na wypożyczenie do GieKSy. Trzy punkty zostały zatem w Katowicach.

𝐅𝐈𝐋𝐈𝐏 𝐒𝐙𝐘𝐌𝐂𝐙𝐀𝐀𝐀𝐀𝐊! 🚀 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋! 🔥🔥🔥



GKS Katowice wygrywa Śląski Klasyk 2:1!

Tymczasem kwiecień oba zespoły zaczną od trudnych wyzwań z ekipami, które właśnie są po zmianach właścicielskich. Drużyna z Katowic uda się na wyjazd do Szczecina, aby zmierzyć się z tamtejszą Pogonią. Z kolei Górnik czeka prestiżowa potyczka z Legią Warszawa.

GKS Katowice – Górnik Zabrze 2:1 (1:0)

1:0 Paweł Olkowski 38′ (sam.)

1:1 Luka Zahović 52′

2:1 Filip Szymczak 90+11′