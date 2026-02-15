Pietuszewski przed wielką szansą. Zagra w podstawowym składzie Porto

15:39, 15. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  FC Porto

Oskar Pietuszewski znalazł się w podstawowym składzie FC Porto na wyjazdowy mecz z CD Nacionalem. Pierwszy gwizdek w tym starciu wybrzmi już dzisiaj o godzinie 16:30.

Oskar Pietuszewski
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski wystąpi od pierwszej minuty

FC Porto dziś późnym popołudniem zmierzy się na wyjeździe z CD Nacionalem w ciekawym meczu 22. kolejki ligi portugalskiej. Znamy już wyjściowe jedenastki na to spotkanie, a najważniejszą informacją dla polskich kibiców jest obecność dwóch Polaków w podstawowym składzie drużyny Smoków. Mianowicie, od pierwszej minuty zagrają Oskar Pietuszewski oraz Jan Bednarek, natomiast Jakub Kiwior jest nieobecny z powodu kontuzji. Dla najmłodszego z wymienionych piłkarzy to szczególnie wyczekiwany moment.

17-letni skrzydłowy po raz pierwszy wybiegnie bowiem w wyjściowej jedenastce FC Porto. Młody zawodnik przeniósł się na Estadio do Dragao podczas zimowego okienka transferowego za 10 milionów euro z Jagiellonii Białystok. Do tej pory wystąpił w trzech spotkaniach, za każdym razem meldując się na murawie z ławki rezerwowych. W jednym z tych meczów zdołał nawet wywalczyć rzut karny, pokazując się z bardzo dobrej strony.

Spotkanie pomiędzy CD Nacionalem a FC Porto rozpocznie się już dzisiaj, czyli w niedzielę, 15 lutego, o godzinie 16:30. Gospodarze mają obecnie 21 punktów i zajmują 14. miejsce w stawce, natomiast goście z dorobkiem 56 oczek są zdecydowanym liderem tabeli. Transmisja z tej potyczki będzie dostępna na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kibice w Polsce z pewnością zwrócą szczególną uwagę na poczynania Oskara Pietuszewskiego.

