PressFocus Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Tydzień temu Krzysztof Zapolnik popisał się pięknym trafieniem z przewrotki

Dziś równie pięknym uderzeniem Leonardo Rocha pokonał Frantiska Placha

To czwarty gol 26-latka w tym sezonie Ekstraklasy

Leonardo Rocha strzela gola nożycami. Frantisek Plach był bez szans

Piątkowe spotkania Radomiaka Radom z Piastem Gliwice od początku stało na wysokim poziomie. Już w pierwszej odsłonie obejrzeliśmy dwa trafienia. Najpierw na listę strzelców wpisał się Luka Vusković, a kilkanaście minut później stan rywalizacji wyrównał Patryk Dziczek.

CO ZA GOL! JAK ONI STRZELAJĄ W TEJ @_Ekstraklasa_! 😍



Panie i Panowie, Leonardo Rocha! ⚽🔥



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/HmqtnZsGkZ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 8, 2024

Jednak to, co najpiękniejsze, kibice obejrzeli w drugiej połowie. A konkretnie w 57. minucie. Rafał Wolski dośrodkował piłkę w pole karne, a tam znalazł się Leonardo Rocha. Portugalczyk złożył się w ekwilibrystyczny sposób do uderzenia i pokonał kompletnie bezradnego Frantiska Placha.

Dla Leonardo Rochy było to czwarte trafienie w tym sezonie.

