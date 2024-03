Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Luka Vuskovic

Luka Vuskovic otworzył wynik meczu Piast Gliwice – Radomiak Radom

Chorwat w 5. minucie spotkania wpisał się na listę strzelców

Dla 17-latka to drugi mecz z rzędu z bramką

Vuskovic znowu trafił, Radomiak ma swojego Ramosa

Radomiak Radom w pierwszym meczu 24. kolejki Ekstraklasy wybrał się na Górny Śląsk, żeby zmierzyć się z Piastem Gliwice. Podopieczni Macieja Kędziorka po kiepskim starcie drugiej rundy w końcu odzyskali swój rytm. Jedną z ważniejszych postaci podczas ostatnich zwycięstw Zielonych był Luka Vuskovic.

Chorwat po słabszym początku w końcu odnalazł się w polskich realiach. W poprzednim meczu ze Stalą zdobył bramkę po wrzucie piłki z autu. Tym razem w podobny sposób otworzył wynik meczu z Piastem Gliwice. Radomiak w 5. minucie spotkania wykonywał rzut z autu. Futbolówkę głęboko w pole karne wrzucił Dawid Abramowicz. Tam w okolicach jedenastego metra najlepiej odnalazł się 17-letni Vuskovic, który strzelając na raty, pokonał bramkarza gospodarzy.

Błyskawiczne otwarcie wyniku w Gliwicach! Luka Vuskovic daje prowadzenie @1910radomiak! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/GsEb9AdvMN — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 8, 2024

Dla Vuskovica to już drugie trafienie w barwach Radomiaka. Do tej pory w nowym zespole zagrał 5 spotkań (włącznie z meczem z Piastem). Chorwat jest wypożyczony do radomskiego zespołu z Hajduka Split, w którym grał w poprzedniej części sezonu. 1 lipca 2025 roku zostanie oficjalnie piłkarzem Tottenhamu, który zapłacił za niego 13,8 miliona euro.