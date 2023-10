Wyjątkowa inicjatywa Ruchu i Widzewa. Pierwsza w Polsce

Chociaż spotkanie Widzew Łódź - Ruch Chorzów ostatecznie nie doszło do skutku, nie oznacza to, że plany, o których miano poinformować podczas meczu, nie ujrzą światła dziennego. Dzisiaj łodzianie zdradzili, jak wspólnie z chorzowianami zamierzają uhonorować przyjaźń łączącą oba kluby.

IMAGO/ Marcin Bulanda / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Ekstraklasa: Widzew - Ruch

Starcie Widzew – Ruch w 12. kolejce Ekstraklasy nie doszło do skutku

Rozpoczęcie spotkania uniemożliwiły warunki atmosferyczne i stan murawy

Dzisiaj poinformowano o planie uhonorowania przyjaźni między Widzewem i Ruchem

Ekstraklasa: powstanie pomnik honorujący przyjaźń Widzew – Ruch

Aż do ostatnich chwil trwała walka o to, by mecz Widzew Łódź – Ruch Chorzów w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy mógł odbyć się zgodnie z planem lub przynajmniej z kilkunastominutowym opóźnieniem. Niestety, warunki atmosferyczne tak mocno wpłynęły na stan murawy, że sędzia nie wyraził zgody na rozegranie spotkania.

Podczas spotkania kibice zgromadzeni na stadionie przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego mieli poznać wyjątkowy plan na uhonorowanie przyjaźni między Widzewem i Ruchem. Mecz ostatecznie nie doszedł do skutku, dlatego łodzianie dopiero dzisiaj oficjalnie poinformowali o projekcie – powstanie wyjątkowy pomnik:

– Wykonano bardzo dużo pracy, by Mecz Przyjaźni był wielkim świętem. Zwieńczeniem miało być ogłoszenie pomnika zgodowego. Jedna część ma powstać na stadionie w Łodzi, a druga w Chorzowie. Będzie to symbol wieloletniej przyjaźni z Ruchem Chorzow. Niebawem zaprezentujemy wizualizacje i poddamy je pod głosowanie.