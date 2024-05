fot. PressFocus Na zdjęciu: Kacper Wełniak

Motor Lublin – Znicz Pruszków, typy i przewidywania

W 32. kolejce Fortuna 1. Ligi dojdzie do ciekawego spotkania Motoru Lublin ze Zniczem Pruszków. Będzie to szczególnie ważny mecz dla gospodarzy, którzy nadal walczą o udział w barażach o awans do Ekstraklasy.

Motor Lublin przegrał ostatnio z Wisłą Płock i wypadł ze strefy barażowej, dlatego do zbliżającego się meczu lublinianie muszą podejść wyjątkowo skoncentrowani. Ewentualna strata punktów może oznaczać koniec marzeń o awansie i w takiej sytuacji spodziewam się, że gospodarze odniosą zwycięstwo.

Motor Lublin – Znicz Pruszków, ostatnie wyniki

Motor Lublin w pięciu ostatnich meczach zanotował tylko jedno zwycięstwo, dwie porażki i dwa remisy. W poprzedniej kolejce lider Fortuna 1. Ligi lublinianie nie dali sobie rady z Wisłą Płock, przegrywając 0:1.

Znicz Pruszków może się poszczycić nieco lepszym bilansem na przestrzeni takiej samej liczby meczów. Zespół zanotował dwie wygrane i dwie porażki, a w ostatniej serii gier zremisował 1:1 z Chrobrym Głogów.

Motor Lublin – Znicz Pruszków, historia

Pierwsze starcie tych drużyn w tym sezonie zakończyło się zwycięstwem Znicza Pruszków 1:0. Natomiast ogólny bilans pięciu poprzednich meczów to dwie wygrane Motoru, dwa remisy i jedna wygrana pruszkowian.

Motor Lublin – Znicz Pruszków, kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie wskazują, że Motor Lublin przystąpi do rywalizacji jako faworyt. Typ na wygraną lublinian wynosi mniej więcej 1.72, a kurs na zwycięstwo Znicza Pruszków to około 4.65. Ewentualny remis jest wyceniany przez bukmacherów na mniej więcej 3.65. Ten mecz możesz obstawić u bukmachera ComeOn i przy okazji skorzystać z ciekawej oferty powitalnej. Nasz kod bonusowy do ComeOn gwarantuje on zakład bez ryzyka do 100 zł.

Motor Lublin – Znicz Pruszków, kto wygra?

Motor Lublin – Znicz Pruszków, transmisja meczu

Początek meczu Motor Lublin – Znicz Pruszków w piątek (10 maja) o godzinie 18:00. Standardowo spotkanie będzie można śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

