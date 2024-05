Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti rozważa wystawienie Thibaut Courtois w finale Ligi Mistrzów

Real Madryt skutecznie przebrnął przez fazę pucharową Ligi Mistrzów i awansował do finału rozgrywek. Po drodze Królewscy pokonali RB Lipsk, Manchester City i Bayern Monachium. W każdym z tych spotkań bardzo ważną rolę odegrał Andrij Łunin, który pod nieobecność Thibaut Courtois przejął rolę pierwszego bramkarza. Warto dodać, że Ukrainiec początkowo nie był pierwszym wyborem, ale poradził sobie w rywalizacji z Kepą Arrizabalagą.

Courtois powoli wraca do zdrowia i budzi to spore emocje, ponieważ Belg był absolutną jedynką przed pechową kontuzją. Mimo tego, że golkiper wrócił na boisko, to Ancelotti na rewanż z Bayernem wystawił Łunina.

– Łunin zagra jutro. Courtois musi poświęcić trochę czasu, aby wrócić do swojej najlepszej formy. Po treningu zagrał bardzo dobrze przeciwko Cadiz i rozegrał doskonały mecz, wykazując się bezpieczeństwem i pewnością siebie, ale musi wrócić do swojej najlepszej formy – tłumaczył Włoch.

Nie tak klarowna jest sytuacja w kontekście finału Ligi Mistrzów. Można podejrzewać, że do 1 czerwca Thibaut Courtois wróci do pełni formy i będzie dobrze przygotowany. Jak informuje serwis Relevo, Carlo Ancelotti jest za tym, aby to Belg wystąpił od pierwszych minut. Nie da się ukryć, że będzie to dość krzywdząca decyzja dla Łunina, który był bohaterem niedawnych meczów. Oczywiście, jeśli te doniesienia okażą się prawdziwe.

