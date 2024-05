Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi unika odpowiedzialności za słabą grę Barcelony?

-Jedyny styl Xaviego to wymówki na konferencji prasowej – stwierdził Oscar Pereiro wypowiadając się w programie El Chiringuito TV. Dziennikarz sugeruje, że Xavi ma tendencję do unikania odpowiedzialności za niedociągnięcia w grze FC Barcelony. Jego zdaniem woli tłumaczyć problemy zamiast oferować rozwiązania lub przyznawać się do błędów. Krytyka może odzwierciedlać frustrację dziennikarza z podejścia trenera do zarządzania sytuacjami po meczach lub omawiania wyników drużyny.

Podczas swojej kadencji, Xavi wielokrotnie wyrażał niezadowolenie z różnych czynników wpływających na wyniki zespołu. Często krytykował stan boiska, co jego zdaniem miało wpływ na jakość gry Barcelony. W kwietniu 2023 roku otwarcie skrytykował murawę na stadionie w Getafe, sugerując, że była ona powodem braku wygranej jego zespołu w meczu, który zakończył się bezbramkowym remisem. Szkoleniowiec również wielokrotnie narzekał na terminarz meczów, zwłaszcza kiedy jego drużyna musiała grać w niewygodnych godzinach, co jego zdaniem zakłócało rytm.

Xavi mimo wielu zawirowań ma pozostać na stanowisku trenera FC Barcelony w kolejnym sezonie. Hiszpan oczekuje od władz klubu konkretnych wzmocnień drużyny na kilku pozycjach, aby móc rywalizować o najwyższe cele. Najbliższe tygodnie pokażą natomiast czy żądania szkoleniowca zostaną zrealizowane.

