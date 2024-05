Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Vinicius Junior blisko zdobycia Złotej Piłki

Real Madryt po heroicznym boju w dwumeczu z Bayernem Monachium wywalczył awans do finału Ligi Mistrzów. W decydującym spotkaniu podopieczni Carlo Ancelottiego na Wembely Stadium zmierzą się z Borussią Dortmund. Podczas półfinałowych rywalizacji kluczową postacią dla Królewskich był Vinicius Junior, który zdaniem włoskiego szkoleniowca jest blisko zdobycia Złotej Piłki.

– To, co wniósł w półfinale, może pokazać niewielu zawodników. W finale będzie głównym bohaterem. To, co pokazał w dwumeczu, nie jest czymś, co można często oglądać – powiedział Carlo Ancelotti cytowany przez dziennik AS.

– Myślę, że Vinicius Junior jest blisko zdobycia Złotej Piłki – cytuje włoskiego szkoleniowca profil Madrid Zone.

Vinicius Jr podczas dwumeczu z Bayernem był kluczową postacią Los Blancos przede wszystkim w pierwszym meczu na Allianz Arenie. Na wyjeździe Brazylijczyk dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, dzięki czemu Real zremisował (2:2) z Bayernem. Natomiast przed własną publicznością zaliczył asystę przy bramce Joselu.

Łącznie Vini w bieżącym sezonie wystąpił w 36 meczach, w których strzelił 21 goli i zaliczył 11 asyst. Do Realu Madryt trafił latem 2018 roku za 45 milionów euro z Flamengo. Z każdym rokiem odgrywał coraz większą rolę w zespole, a aktualnie jest jedną z kluczowych postaci i największych gwiazd w drużynie mistrzów Hiszpanii.