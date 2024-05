ANP / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Przyszłość Szymańskiego wyjaśni się po zakończeniu sezonu

Sebastian Szymański po fantastycznym sezonie w barwach Fenerbahce może przebierać w ofertach. Wysoka forma reprezentanta Polski w lidze tureckiej oraz w europejskich pucharach zaowocowała dużym zainteresowaniem ze strony czołowych klubów w TOP5 lig w Europie. Co chwilę media prześcigają się w informacjach ws. następnego klubu zawodnika. Jednak jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, przyszłość Polaka rozstrzygnie się dopiero po zakończeniu sezonu. Dziennikarz na temat transferu Szymańskiego rozmawiał z agentem zawodnika Mariuszem Piekarskim.

– Nie ma żadnego ciśnienia na transfer. Spokojnie, o takich sprawach będziemy decydowali po sezonie. Wtedy porozmawiamy, czego chce piłkarz i klub. W temacie transferu mamy czas – powiedział Mariusz Piekarski cytowany przez Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl

Szymański ma za sobą najlepszy sezon pod względem indywidualnych statystyk. Pomocnik Fenerbahce po piorunującym początku kampanii bardzo szybko mógł pochwalić się dwucyfrową liczbą bramek i asyst. Łącznie dla tureckiego klubu wystąpił w 52 meczach, w których strzelił 12 goli i zaliczył 18 asyst. Najczęściej w kontekście transferu piłkarza reprezentacji Polski wymienia się kierunek Premier League oraz Serie A.

Fenerbahce w bieżących rozgrywkach Super Lig zajmuje 2. miejsce w tabeli ze stratą sześciu punktów do Galatasaray. W całej lidze Szymański zajmuje czołowe miejsce w rankingu pod względem największej ilości asyst. Do tej pory Polak zaliczył 10 ostatnich podań w rozgrywkach ligowych. Wyprzedzają go tylko Tadić (12) oraz Dries Mertens (14).