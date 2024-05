PressFocus Na zdjęciu: Artur Szpilka

Czas na KSW 94. Obstawianie już ruszyło, a to dobra okazja, aby przyjrzeć się najważniejszym kwestiom: jak wygląda karta walk, gdzie oglądać transmisję oraz kim są faworyci. Zapraszam do lektury. Czytaj dalej…

Bonusy i promocje dla każdego z kodem GOAL! Atrakcyjny pakiet bonusów na start Bez ryzyka 300 zł i freebety 35 zł z kodem GOAL +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg Atrakcyjny pakiet bonusów na start Obstawiam KSW!

KSW 94 obstawianie gali u bukmachera

Jeżeli zastanawiasz się gdzie obstawiać KSW 94, to rekomenduję bukmachera Fortuna. Nie dość, że jest to oficjalny partner federacji, to dodatkowo posiada najszerszą ofertę zakładów na zbliżającą się galę. Załóż konto z kodem promocyjnym Fortuny, aby odebrać najlepsze bonusy powitalne: Bez ryzyka 300 zł i freebety 35 zł z kodem GOAL.

KSW 94 Fortuna

Fortuna posiada ciekawe bonusy dla graczy – oferuje zakłady bez ryzyka do 300 zł i freebety 35 zł, a dodatkowo możesz otrzymać kod do PPV na KSW 94, jeżeli zarejestrujesz się z naszego linku, wpłacisz min. 15 zł i postawisz za min. 10 zł zakład akumulowany na najbliższą galę.

Obstawianie KSW 94 w Fortunie jest wyjątkowo wygodne. Możesz skorzystać ze strony internetowej bądź funkcjonalnej aplikacji na telefon. Proces rejestracji jest łatwy, a doładowanie konta wyjątkowo szybkie dzięki popularnym metodom płatności, które oferuje Fortuna. Nic, tylko wysyłać kupony.

KSW 94 karta walk – kto walczy 11 maja?

Adrian Bartosiński – Igor Michaliszyn – o pas mistrzowski w kategorii półśredniej

Arkadiusz Wrzosek – Artur Szpilka

Robert Ruchała – Patryk Kaczmarczyk – o tymczasowy pas mistrzowski w kategorii piórkowej

Ahmed Vila – Kacper Formela

Michał Michalski – Bartosz Leśko

Ricardo Prasel – Stefan Vojcak

Daniel Tarchila – Dawid Kareta

Filip Stawowy – Ivan Vitasovic

Adrianna Kreft – Mafalda Carmona

Patryk Tołkaczewski – Michał Turyński

Karta walk KSW 94 jest znana już od dłuższego czasu, ale na ostatniej prostej doszło w niej do poważnej zmiany. Z walki wieczoru wypadł bowiem kontuzjowany Andrzej Grzebyk, a jego miejsce zajął Igor Michaliszyn. Kibice mogą być jednak pewni o formę Michaliszyna, bowiem ten był w mocnym treningu, przygotowującym go do walki z Brianem Hooiem, która miała odbyć się na czerwcowej gali KSW.

Oprócz walki wieczoru, bardzo ciekawie zapowiada się starcie Arkadiusza Wrzoska z Arturem Szpilką. Obaj osiągnęli w swoich pierwotnych dyscyplinach, a więc kickboxingu i boksie niemalże wszystko, a teraz chcą dojść na szczyt w mma.

Trzecią walką, która z pewnością rozgrzeje publiczność w Ergo Arenie będzie rewanżowy pojedynek Roberta Ruchały z Patrykiem Kaczmarczykiem. Jego stawką jest tymczasowy pas mistrzowski w kategorii piórkowej.

Drugi pojedynek dla federacji KSW stoczy Patryk Tołkaczewski. Popularny “Gleba”, który jest znany z walk na gołe pięści, przegrał w swoim debiucie z byłym pięściarskim mistrzem, Krzysztofem “Główką” Głowackim. Jego rywalem na KSW 94 będzie znany z kickboxingu Michał Turyński.

Na karcie walk KSW 94 nie mogło zabraknąć również zestawienia kobiet. Wracająca do klatki po dziewięciomiesięcznej przerwie Adrianna Kreft zmierzy się z Mafaldą Carmoną z Portugalii.

KSW 94 typy

Przygotowałem także typy na galę KSW 94. Pod lupę wziąłem trzy najbardziej interesujące z mojego punktu widzenia pojedynki. Nie mogło zabraknąć wśród nich walki wieczoru pomiędzy Bartosińskim a Michaliszynem.

Typy na walkę Adrian Bartosiński – Igor Michaliszyn

Fortuna 1.55 Bartosiński wygra przez KO/TKO/DSQ lub poddanie Obstawiam!

Adrian Bartosiński, który posiada pas mistrzowski kategorii półśredniej, jest zdecydowanym faworytem walki wieczoru przeciwko Igorowi Michaliszynowi. Owszem, nowy rywal może wprowadzić u “Bartosa” pewien dyskomfort, gdyż cały okres przygotowawczy przepracował pod kątem starcia przeciwko Andrzejowi Grzebykowi. Bartosiński jest jednak twardym zawodnikiem, który ma na koncie 15 wygranych i ani jednej porażki.

Nie dość, że nie znalazł jeszcze swojego pogromcy, to aż 11 pojedynków zakończył przed czasem. W poprzedniej walce wypunktował Salahdine Parnasse’a. Bartosiński dysponuje piekielną siłą, lepszymi umiejętnościami i jest także bardziej doświadczony od Michaliszyna. Stąd moje typy, że wygra przed czasem.

Typy na walkę Arkadiusz Wrzosek – Artur Szpilka

Fortuna 2.00 Koniec walki w 1. rundzie Obstawiam!

Arkadiusz Wrzosek i Artur Szpilka zmierzą się w co-main evencie gali KSW 94. Typy na ten pojedynek budzą największe zainteresowanie, ale nie można się dziwić, kiedy przeciwko sobie staną jeden z najlepszych polskich kickboxerów w historii i były pretendent do mistrzowskiego pasa królewskiej kategorii w boksie. Wrzosek i Szpilka raczej nie będą kalkulować i postawią na stójkę.

Faworytem walki jest Arkadiusz Wrzosek, który ma szerszy repertuar, wliczając w to piekielnie mocne kopnięcia. To może sprawić, że Artur Szpilka znajdzie się w opałach, a z nich, jak pokazało wiele poprzednich pojedynków, nie potrafi wychodzić. Z drugiej strony jednak “Szpila” dysponuje bardzo mocnym ciosem i jedno czyste trafienie może zgasić światło Wrzoskowi. Podsumowując, trudno przewidywać kto wygra, ale typuję, że walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę.

Typy na walkę Robert Ruchała – Patryk Kaczmarczyk

Fortuna 1.45 Powyżej 3,5 rundy Obstawiam!

Szalenie interesująco zapowiada się również rewanżowe starcie Roberta Ruchały z Patrykiem Kaczmarczykiem. Panowie po raz pierwszy spotkali się na gali KSW 64, gdzie po emocjonującym pojedynku decyzją sędziów wygrał Robert Ruchała. Jak będzie tym razem?

Faworytem jest ponownie Robert Ruchała, ale jak pokazały poprzednie walki Patryka Kaczmarczyka, ten wyraźnie poprawił swoją stójkę. Kaczmarczyk ma za sobą świetne starcie przeciwko twardemu i niezywkle doświadczonemu Danielowi Rutkowskiemu. Sądzę, że aż takie faworyzowanie jego najbliższego rywala jest przestrzelone.

Spodziewam się zaciętej walki i typuję, że potrwa przez co najmniej cztery rundy.

Gdzie oglądać KSW pay per view?

Galę KSW 94, która odbędzie się 11 maja 2024 roku w Ergo Arenie, będzie można oglądać na platformie Viaplay. KSW posiada umowę z tym dostawcą, a miesięczna subskrypcja kosztuje 55 złotych. Możesz jednak oglądać KSW 94 korzystając z opisanej we wstępie tekstu promocji bukmachera Fortuna, a więc postawić zakład AKO na KSW za 10 zł i oglądać całą galę za darmo!